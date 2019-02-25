Oppo, пользуясь шумихой вокруг сгибаемых смартфонов Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, поддержала наметившийся тренд и показала свой вариант "гнутого" устройства. Снимки прототипа выложил в китайскую соцсеть Weibo вице-президент компании Брайан Шен.

Судя по изображениям, видение конструкции складной модели Oppo больше тяготеет к Huawei, нежели Samsung. У китайцев, напомним, смартфон гнется дисплеем наружу, а OLED-экран Galaxy Fold раскладывается, как книжка. Также можно увидеть утолщенную планку, в которой спрятаны камера и другая электроника — наподобие варианта Huawei.

Впрочем, Шен ясно дал понять, что выпускать сгибаемую модель Oppo в ближайшее время не планирует. Но появиться она может — если спрос на инновационный форм-фактор окажется достаточно велик.

Насколько будут востребованы "погнутые" смартфоны, предсказать сложно. Galaxy Fold (толщина корпуса в сложенном виде — 17 мм) начнут продавать 26 апреля по цене от $1980. У Mate X, который увидит свет в середине года, толщина 11 мм, но стоить он будет еще дороже — от $2600.