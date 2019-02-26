Компании Micron и Western Digital (владелец бренда SanDisk) представили на выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне первые на рынке карты памяти формата microSDXC емкостью в 1 терабайт. Вариант WD, входящий в линейку SanDisk Extreme, является еще и самым быстрым запоминающим устройством UHS-I в своем классе.

Заявленная скорость чтения информации у терабайтного изделия SanDisk — 160 мегабайт в секунду, у Micron намного меньше — 100 Мбайт/с. Последняя, однако, данные записывает чуть быстрее: со скоростью 95 против 90 Мбайт/с у SanDisk.

Карта SanDisk защищена от попадания воды, перепадов температур и рентгеновского излучения. Правда, оценили её в цену флагманского смартфона: около $450. Будет выпущена и модель объемом 512 ГБ за $200. В Micron не назвали стоимость своего продукта, сообщив, что продавать его начнут во II-м квартале года "по конкурентоспособной цене".

Помимо этого, на MWC организация SD Association анонсировала microSD Express — новый формат карт памяти, которые передают данные быстрее и потребляют меньше энергии, чем "обычный" microSD. За счет поддержки PCIe 3.1 и NVMe v1.3 скорость передачи информации возрастет до 985 Мбайт/с, при этом экспресс-формат будет обратно совместим со старым.