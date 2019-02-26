Одна из самых вредных для психикий профессий в современном мире — модератор контента в интернете. В издании The Verge накануне вышел скандальный материал о том, как именно работают и живут люди, осуществляющие зачистку Facebook от незаконных или противоречащих нормам соцсети публикаций — начиная детской порнографией и заканчивая экстремизмом и теориями заговора.

Статья, озаглавленная "Этаж травмы", основана на интервью с сотрудниками выступающей подрядчиком Facebook компании Cognizant в Финиксе, штат Аризона. Перерывы на отдых в течение дня у них строго нормированы, целевые показатели продуктивности — нереалистичны, при этом в среднем они зарабатывают около 15 долларов в час или 28 000 долларов в год. Это заметно ниже средней зарплаты по США: на такой доход могут рассчитывать кассиры в супермаркете, официанты и другие работники, которым не требуется среднего образования. Для сравнения, медианная зарплата в самой Facebook (столько получает сотрудник, находящийся ровно посередине условной платежной ведомости) составляет 240 000 долларов в год.

Все собеседники издания скрываются под псевдонимами: работодатель обязал их подписать соглашения о неразглашении деталей сотрудничества Cognizant и Facebook. Отзываются о своей работе модераторы примерно одинаково: она вызывает сильный стресс и вредит психическому здоровью. Некоторые начали верить в теории заговора, публикации о которых им приходится изучать, а один менеджер по качеству рассказал, что начал носить с собой на работу пистолет: его пугают угрозы, регулярно получаемые от недовольных его решениями или уволенных сотрудников.

Многие из них в этой ситуации выбирают наиболее простые и доступные методы "обезболивания": в рабочее время курят марихуану, занимаются сексом на лестницах, подземной парковке и в туалетах, а также шутят о самоубийстве. Своеобразным мемом у них стала фраза "пора пойти потусоваться на крыше", с тем подтекстом, что они хотят спрыгнуть вниз.

"Они [работодатель] ничего для нас не делали, — рассказал The Verge один из модераторов. — Просто предполагалось, что мы сами поймём, когда "сломаемся". [Но] большинство людей, чье психическое здоровье ухудшается, просто не замечают этого. И вот это просто убивает меня".

Уже давно известно, что постоянный просмотр записей, содержащих описания или изображения насилия, ненависть, оскорбления и т.п. приводит к развитию пост-травматического стрессового расстройства и других нарушающих работоспособность психических проблем.

Судя по публикации The Verge, регулярное потребление контента о теориях заговора также заставляет в них верить. Так, вышеупомянутый менеджер по качеству, просмотрев тысячи постов, доказывавших, что атаки на небоскребы Центра мировой торговли в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года не были терактами, теперь придерживается того же мнения. Другой менеджер по качеству, со слов одного из модераторов, всерьез пытался убедить коллег, что Земля плоская, а ещё один начал отрицать Холокост.

В Facebook не смогли не отреагировать на публикацию. Вице-президент компании Джастин Ософски написал в письме сотрудникам, позже размещенном в официальном блоге, что социальная сеть внедрит регулярные проверки для всех партнеров, чьи сотрудники осуществляют модерацию контента. По его словам, беседы с такими сотрудниками в формате фокус-групп станут "еще более регулярными и тщательными". Однако такие беседы проводились всегда и нет оснований полагать, что в результате публикации The Verge политика по отношению к модераторам подрядчиков Facebook и других IT-гигантов (это не только Cognizant, но и Accenture, и десятки других фирм по всему миру) заметным образом изменится.