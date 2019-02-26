В Барселоне стартовал Всемирный мобильный конгресс – главное событие индустрии, но часть больших презентаций традиционно проводится до официального открытия, чтобы они не утонули в потоке новостей.

К примеру заметная премьера от компании Oppo, этот гигант один из крупнейших на родном китайском рынке, и сейчас начал активно осваивать старый свет. Представительства в новых странах открываются чуть ли не каждую неделю. Для мобильного конгресса Oppo припасла две темы: первая – телефон для сетей пятого поколения на аппаратной базе от Qualcomm, и смартфон с очень необычной по конструкции камерой, которая обеспечивает рекордный 10-кратный зумом без потери качества. Подробности – в программе Вести.net.