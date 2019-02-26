Samsung представил на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне сгибающийся смартфон Galaxy Fold, цены на который начинаются, кстати, от $1900 и это в США. А его крупнейший конкурент китайский Huawei представил Mate X – этот аппарат будет стоить больше $2,5 тысяч.

Павел Кушелев: "Один из главных моментов для нас на всей выставке – телефоны гибкие, сгибающиеся, разгибающиеся, раскладные, и у нас в руках Huawei Mate X. Открыть его можно с помощью кнопки. Давайте посмотрим, вроде бы работает и вроде бы нет складочки. Видно только красивое сочленение, сделанное для того, чтобы дисплей не перетягивался, не ломался в месте, где сгибается телефон. Реагирует на изменения своей геометрии он достаточно аккуратно.

В первый же день мобильного конгресса свою версию смартфона с гибким экраном выставил и Samsung, но находится она в стеклянном кабинете-витрине, очень красивом с подсветкой, но понять что-нибудь решительно невозможно." Подробности – в программе Вести.net.