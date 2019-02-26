Компания Nubia на выставке Mobile World Congress (MWC) 2019, проходящей в Барселоне, представила смартфон, скрещенный с "умным" браслетом. Представляет он собой устройство с гибким, 4-дюймовым OLED-экраном вытянутой формы, который простирается на область ремешка, плотно облегающего запястье.

Разрешение экрана — 960х192 пикселя, соотношение сторон — 45:9. В компании говорят, что дисплей Nubia Alpha выдержит свыше 100 тысяч сгибаний. Аппаратную основу "надеваемого смартфона" составляют процессор Snapdragon Wear 2100, 1 гигабайт оперативной (как у Apple Watch Series 4-го поколения) и 8 ГБ флеш-памяти (вдвое меньше, чем у новейших смарт-часов Apple). Заявленной емкости батареи — 500 мАч — должно хватить на 1–2 суток.

Помимо этого, у Nubia Alpha имеется собственный динамик для голосовых вызовов, модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, фронтальная камера на 5 мегапикселей с возможностью съемки селфи и считывания QR-кодов. На смартфонобраслет предустановлены приложения СМС и китайского мессенджера WeChat. Текст можно надиктовывать голосом или пользоваться функцией предикативного ввода T9.

Работает Nubia Alpha на модифицированной версии Android. По опыту журналистов The Verge, "операционка" видоизменена так, чтобы пользователю было удобно наблюдать экран с любого угла. Если пользователь, например, является левшой, он сможет расположить элементы интерфейса как ему захочется. Имеется и функция жестового управления: дисплей можно прокручивать, перемещая палец вниз и вверх, или делать свайпы, проводя им влево и вправо.

Nubia Alpha выйдет в нескольких вариантах. Самый дешевый — только с Bluetooth (за €449, в США и Европе выйдет в апреле), самый дорогой — с поддержкой стандарта виртуальных "симок" eSIM (от €549, появится в III-м квартале года). Модель с золотистым корпусом обойдется в €649.