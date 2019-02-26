Американская компания Energizer, больше известная как один из крупнейших производителей бытовых батареек, анонсировала Android-смартфон под собственным брендом. Его уникальная особенность: аккумулятор рекордной емкости — в 18 000 мАч, что почти в 5 раз больше, чем у Galaxy S10+.

Новинка была показана на выставке Mobile World Congress (MWC) 2019, проходящей в Барселоне. Купить её можно будет в июне по цене около 600 евро.

Модель Power Max P18K Pop позволяет совершить непрерывный полуторачасовой звонок, а в режиме ожидает она "проживет" 50 суток. Чтобы полностью израсходовать батарею, нужно смотреть видео на протяжении 2-х дней.

Аппарат может служить еще и в качестве внешнего источника питания и делиться энергией с другой электроникой. С нуля до 100% его аккумулятор заряжается за 9 часов.

Суперъемкая батарея не могла не отразиться на внешнем виде смартфона. Из-за массивного, металлического корпуса (толщина — 18 мм) он выглядит как кирпич и едва влезает в обычный карман, пишет PhoneArena. Оснащен Power Max P18K Pop 6,2-дюймовым "бескрайним" экраном (2160 на 1080 пикселей), 6 ГБ "оперативки", 128 ГБ флеш-памяти и процессором Helio P70. Работает он на Android 9 Pie.