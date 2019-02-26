Холдинг Mail.ru Group, владелец "ВКонтакте" и "Одноклассников", вложился в образовательную платформу Skillbox. По сообщению "Ведомостей", IT-компания получила 3,6% сервиса, но намерена довести долю до 10%. Сумма сделки не раскрывается.

Skillbox начала работу в 2016 году. Пользователям предлагается пройти около 50 курсов — по веб-дизайну, программированию, маркетингу и другим направлениям. Стоимость обучения: от 25 000 до 150 000 рублей. В ближайшие месяцы платформа начнет начать выдавать дипломы государственного образца.

С момента старта Skillbox выпустила более 20 тысяч учеников. По словам представителей компании, в 2018-м они заработали около 350 миллионов рублей, причем только за декабрь прошлого года выручка составила 79 миллионов.

Сейчас платформой владеют основатели. По 22,8% принадлежат Андрею Анищенко, Дмитрию Крутову и Игорю Коропову. У Сергея Попкова — 19,2%, у Евгения Зальцмана и управляющего партнёра фонда UltimateVC Андрея Кондратюка — по 4,4%.

Ранее Mail.ru Group уже инвестировала в онлайн-образование. В 2016-м компания купила 50% сервиса GeekBrains, предлагающего курсы для разработчиков.