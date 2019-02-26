В Microsoft, предположительно, работают над возможностью запуска игр, выпущенных для консолей Xbox, на Windows-компьютерах. На это указывает инструкция, появившаяся в последних превью-сборках Windows 10, — тестировщикам предлагается установить спецверсию игры State of Decay в жанре зомби-апокалипсиса и сообщать о любых неполадках, возникших в ходе игрового процесса.

По мнению журналиста Брэда Сэмса, это означает, в компании хотят обеспечить Windows 10 возможностью запуска консольных игр, причем без необходимости их предварительного портирования. Инициатива известна как GameCore: в её рамках создается общий набор системных служб и API, благодаря которым разработчики под компьютерную платформу смогут с легкостью обращаться к инфраструктуре Xbox, пишет Ars Technica.

Крупные фрагменты инфраструктуры Xbox уже начали встраивать в Windows 10. Во-первых, State of Decay скачивается с серверов распределения Xbox, а не тех, что обычно используются для "Магазина" Microsoft. Во-вторых, пакет с игрой использует .xvc — формат, который изначально создавался исключительно для Xbox-игр. В-третьих, часть инфраструктуры Xbox используется службой Microsoft Gaming Services: в том числе драйверы, такие как Microsoft Gaming Filesystem Driver и Microsoft Gaming Install Filter Driver, и бибиотеки, обеспечивающие доступом к Xbox API.

Еще один намек: игровой пакет State of Decay включает компоненты, характерные только для ПК (например, в ходе установки обновляется среда выполнения DirectX). Это значит, что немодифицированные Xbox-игры на Windows 10 запускать пока нельзя, но работа в этом направлении определенно ведется.