Риску кибератак подвержены 44% систем "умного" дома, находящихся в России. Об этом предупредили эксперты антивирусной компании Avast, проверившие на устойчивость к угрозам 1 119 791 российскую домашнюю сеть.



Для россиян актуальны те же риски, что и для жителей других стран мира. В 20,11% "умных" домов в России имеется более 5 подключенных устройств, причем в 44,07% из них уязвимо хотя бы одно, что ставит под угрозу безопасность всей сети.

Люди, которые покупают телевизор с функцией 'Smart TV', чтобы смотреть любимый сериал по подписке Netflix, или подключают детский видеомонитор к сети Интернет, часто не знают, как обеспечить безопасность этих цифровых приборов, — сказали в Avast. — Чтобы подключиться к сети дома, хакеру достаточно найти одно незащищенное устройство. После этого он получит доступ к остальным устройствам, а также к персональным данным, которые на них хранятся или передаются с их помощью, включая видеотрансляции в режиме реального времени и голосовые сообщения".

При этом обезопасить систему "умного" дома довольно просто: следует использовать 2-факторную защиту, выбирать сложные пароли из комбинации цифр и букв, своевременно устанавливать обновления безопасности. Как выяснили в Avast, в 68,9% российских систем умного "дома" используются ненадежные пароли, на 33,6% — не установлены последние исправления ПО, а уязвимостям подвержены 96,66% роутеров.

К пятерке устройств, которые наименее защищены от атак злоумышленников в России, эксперты отнесли смарт-телевизор (46,4%), принтер (15,4%), камеру видеонаблюдения (11,2%), медиаплеер (8,9%) и планшет (8,3%).