В новую версию мессенджера Telegram (5.4) была добавлена поддержка управления несколькими учетными записями. Благодаря этому пользователи могут подключить к приложению до 3-х аккаунтов и быстро переключаться между ними, задержав палец на иконке с профилем.

Теперь владельцы "айфонов" могут пользоваться личным аккаунтом Telegram и в любой момент, не разлогиниваясь, переключаться рабочий, привязанный к другому номеру телефону. На Android такая возможность появилась еще в конце 2017 года. Если к мессенджеру привязано несколько аккаунтов, push-уведомления будут приходить отдельно для каждого из них.

Также новая версия Telegram привносит функцию автоматического воспроизведения видео в чатах. Автозапуск происходит без звука — чтобы его включить, нужно нажать на кнопку регулировки громкости на устройстве.

К другим новшествам относятся возможность ручной настройки параметров автоматических загрузок: в зависимости от типа чата, файла и его размера.

Обновление доступно в магазинах Google Play и App Store.