По сравнению со своим предшественником этот смартфон, выполненный в современном броском дизайне, может похвастаться не только более мощным процессором, но и увеличенной диагональю безрамочного дисплея с каплевидной "челкой", селфи-камерой высокого разрешения c функциями ИИ, батареей повышенной емкости, а также свежим системным софтом. В этом обзоре Huawei Honor 10 Lite выясним его главные достоинства и недостатки.

Итак, в линейке под брендом Honor появился новый смартфон, претендующий на то, чтобы стать преемником одного из самых продаваемых бюджетных девайсов 2018-го года в России – Honor 9 Lite (наш обзор здесь). С учетом ориентации данной торговой марки на молодежную аудиторию основной акцент в Honor 10 Lite сделан на привлекательности экстерьера и совершенствовании возможностей камер. В частности, оба фото-модуля нового смартфона теперь поддерживают функции ИИ. Несмотря на апгрейд программно-аппаратной начинки Honor 10 Lite остался в прежней ценовой категории.

Обзор Huawei Honor 10 Lite: технические характеристики

Модель: HRY-LX1

ОС: Android 9.0 (Pie) с оболочкой EMUI 9.0.1

Процессор: 12 нм, 8-ядерный 64-разрядный процессор HiSilicon Kirin 710 (4 ядра ARM Cortex-A73, 2,2 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53, 1,7 ГГц)

Графическая подсистема: ARM Mali-G51 MP4

Оперативная память: 3 ГБ

Встроенная память: 32 ГБ/64 ГБ, комбинированный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 512 ГБ)

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 (LE), microUSB (USB 2.0, OTG), NFC

Экран: емкостный, сенсорный, LTPS IPS, диагональ 6.21 дюйма, разрешение 2340х1080 точек (19.5:9), плотность пикселей на дюйм 415 ppi, 90% лицевой панели

Тыловой фото-модуль: основная камера -- 13 МП, широкоугольный объектив, фазовый автофокус, апертура f/1.8, вспомогательная камера -- 2 МП, апертура f/2.4, светодиодная вспышка, видео 1080p@30 fps, ИИ: портретный режим, AIS-стабилизация, 22 категории (500 сцен)

Фронтальная камера -- 24 МП, широкоугольный объектив, апертура f/2.0, 8 категорий (200 сцен), видео 1080p@30 fps

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), LTE Cat. 4 (до 150 Мбит/с), LTE-FDD b1, b3, b5, b7, b8, b20

Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)/microSD/HC/XC

Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Радио: FM-тюнер

Навигация: GPS/BDS/ГЛОНАСС, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, компас, освещения и приближения, дактилоскопический сканер

Батарея: несъемная, литий-полимерная, 3 400 мА*ч, адаптер зарядки (5 В/2 А)

Цвета: полночный черный, градиентный сапфировый синий, градиентный небесно-голубой

Габариты: 154,8х73,64х7,95 мм

Вес: 162 г

Обзор Huawei Honor 10 Lite: дизайн, эргономика

Успех "красавчика" Honor 10 (наш обзор здесь) явно наложил отпечаток на дизайн своей облеченной версии, который, кстати, перекликается с внешним видом девайса под родственным брендом – Huawei P smart 2019 (наш обзор здесь).

От алюмосиликатного стекла, как у старшей модели, в Honor 10 Lite отказались в угоду 8-слойному пластику (тоже стекло, но уже акриловое).

Визуально это не слишком заметно, более того, поверхность, похоже, получилась такой же маркой и скользкой. Помимо полночно-черного, в наличии также сапфировый синий и небесно-голубой окрасы (оба последних -- градиентные).

Вот, например, как синюю и зеленую градиентные расцветки объясняли для Honor 10 с помощью виртуального хамелеона.

В отличие от прошлогоднего бестселлера Honor 9 Lite, где еще обошлись без "челки", у Honor 10 Lite в верхней части экрана сделали красивый каплевидный вырез, на котором разместили объектив фронтальной камеры. Рамки вокруг дисплея, занимающего теперь на лицевой поверхности около 90%, получились, разумеется, более тонкими.

При размерах 154,8х73,64х7,95 мм, вес новинки составляет 162 г. Такие габариты примерно соответствуют смартфону с 5,2-дюймовым дисплеем, где пропорция сторон 16:9. На экран Honor 10 Lite, покрытый стеклом с эффектом 2.5D, защитную пленку, судя по всему, нанесли заводским способом.

На аккуратном каплевидном вырезе в верхней части экрана поместился только объектив фронтальной камеры, а узкая решетка "разговорного" динамика оказалась чуть выше него, практически на стыке с верхним торцом.

Пиктограммы "треугольник", "кружок" и "квадрат", представляющие наэкранные сенсорные кнопки управления "Назад", "Домой" и "Недавние приложения", в настройках можно не только поменять местами, дополнить еще одной кнопкой, но и, вообще, заменить жестами. На "подбородке", который получился шире, чем остальные рамки, разместился крошечный светодиодный индикатор событий.

Левое ребро корпуса пустует.

На правом ребре оказались одинаково тонкие, но отличающиеся по размеру, качелька регулировки громкости и кнопка питания/блокировки.

На верхнем торце смартфона, рядом с отверстием для дополнительного микрофона, находится закрытый слот с лотком на два места, одно из которых специально предназначено для модуля идентификации абонента (nanoSIM), а другое делят на альтернативной основе между собой карта памяти microSD и вторая nanoSIM.

Разъем microUSB на нижнем торце окружают декоративная решетка "мультимедийного" динамика, отверстие "разговорного" микрофона и 3,5-мм коннектор аудио-гарнитуры.

Объективы тылового фото-модуля вместе со светодиодной вспышкой расположили вертикально в верхней части задней панели, ближе к левому краю, и сопроводили надписью AI Camera.

Из текста в нижней части задней панели, украшенной еще и логотипом Honor, можно узнать номер модели, название компании и страну производства.

Несмотря на внушительный, вроде бы, размер экрана, смартфон, благодаря правильно выбранному соотношению сторон, лежит в ладони довольно удобно. Однако силиконовый клип-кейс включен в комплект вовсе не для того, чтобы просто закрыть эффектную заднюю панель Honor 10 Lite.

Обзор Huawei Honor 10 Lite: экран

Смартфон Honor 10 Lite оснастили 6,21-дюймовым экраном (пропорция сторон 19.5:9), на котором при разрешении FHD+ (2340х1080 точек) обеспечивается плотность пикселей на дюйм в 415 ppi. Для изготовления матрицы, как и у Honor 10, применили технологию LTPS (Low Temperature Poly Silicon). Как известно, замена аморфного кремния поликристаллическим позволяет добиться более широких углов обзора, лучшей цветовой палитры, меньшего энергопотребления и времени отклика. Напомним, что у Honor 9 Lite 5,65-дюймовый экран, причем технология матрицы -- обычная IPS (пропорция 18:9, разрешение 2160х1080 точек, плотность точек на дюйм 428 ppi, а "челки" нет).

Яркость экрана в Honor 10 Lite можно регулировать вручную или воспользоваться опцией "Автонастройка". Сенсорный емкостной экран распознает до десяти одновременных нажатий, что подтвердили результаты программы MultiTouch Tester. Режим защиты зрения, активируемый и по расписанию, уменьшает нагрузку на глаза при длительной работе со смартфоном. Интенсивность синего фильтра ("цветовая температура") регулируется в диапазоне " холодно-тепло" самостоятельно.

На вкладке "Цветовой режим и температура" с цветовым кругом и тремя пресетами ("По умолчанию", "Тепло" и "Холодно") определяется цветовая температура. При этом для цветовой гаммы здесь предусмотрено две опции –"Яркие" и "Обычные". Высокое разрешение экрана FHD+ (2340x1080 точек) можно поменять на более низкое – HD+ (1560x720 точек), а выбор опции "Умное разрешение" предусмотрен для дополнительного энергосбережения. Каплевидную "челку" легко, при желании, скрыть на темном фоне.

Наряду с "простым" режимом (более крупные значки и текст), в настройках предусмотрели переключение между двумя стилями экрана -- обычным и с отдельным меню приложений. На вкладке "Полноэкранное отображение" собраны программы, которые не оптимизированы для полноэкранного режима. Стекло дисплея закрыто защитной пленкой с олеофобным покрытием.

Обзор Huawei Honor 10 Lite: камеры

В отличие от предшественника, камеры у Honor 10 Lite "поумнели", причем об этом не преминули напомнить надписью на задней панели смартфона (AI Camera).

ИИ-функции поддерживаются не только тыловым, но и фронтальным фото-модулем, причем первый идентифицирует 500 сценариев в 22 категориях съемки, а второй – 200 в 8, соответственно. Без курьезов не обошлось и в этот раз – "мозги" вроде бы включились, но чучело попугая все-таки спутали с пандой.

В тыловом фото-модуле со светодиодной вспышкой основная камера с 13-мегапиксельным датчиком, фазовым автофокусом и апертурой 5-линзового объектива f/1.8 отвечает за саму съемку, а 2-мегапиксельная вспомогательная со светосилой f/2.4 помогает составлять карту глубин резкости. Максимальное разрешение снимков составляет 4160х3120 точек (13 МП, 4:3), но при включенной опции AI (ИИ) оно падает до 3264х2448 точек (8 МП, 4:3).

Во фронтальном фото-модуле отказались от дуэта, что был в Honor 9 Lite, зато оставшуюся камеру (с апертурой f/2.0) оснастили аж 24-мегапиксельным сенсором. Размер одного пикселя у нее невелик – 0,9 мкм, однако при недостатке освещения они могут группироваться по принципу "4-в-1", чтобы получался эффективный размер 1.8 мкм. Максимальное разрешение селфи в пропорции 4:3 -- 5632х4224 точки. В качестве вспышки предлагается использовать подсветку экраном.

Оба фото-модуля умеют снимать видео с качеством FHD (1920х1080 точек, 16:9) при частоте кадров 30 fps, причем для тыловой камеры частоту можно увеличить до 60 fps. Совместимость обеспечивает стандартный кодек H.264/AVC, а уменьшение размера файла -- H.265/HEVC (требуемое выбирается в настройках). Таким образом, весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC или HEVC -- видео, AAC – звук).

В интерфейсе приложения "Камера" значки в верхней части экрана позволяют определиться со вспышкой, активировать опцию "живые фото", включить "мозги" (функции ИИ) или перейти к настройкам. В нижней части видоискателя находятся пиктограммы-надписи основных режимов, выбираемых горизонтальными свайпами – "Диафрагма", "Ночь", "Портрет", "Фото", "Видео" и "Еще" (переход к дополнительным режимам), среди которых "Профи" (PRO), HDR, "Фильтр", "Дополненная реальность" (AR) и другие. В режиме "Фото" точки замера экспозиции и фокусировки могут быть разными. Яркость изображения меняется вертикальными свайпами (вниз или вверх) рядом с кружком фокусировки.

Для тылового дуэта камер в режиме "Диафрагма" значение виртуальной светосилы можно изменять от 0.95 до 16. Портретный режим усиливается эффектом украшения (в диапазоне от 0 до 10), включением или отключением опции размытия фона, а также использованием эмуляции четырех режимов освещения вспышкой ("мягкая", "рассеянная", "яркая", "бабочка").

В профессиональном фоторежиме предусмотрена ручная регулировка таких параметров, как способ замера экспозиции, значение ISO, выдержка, ступень экспокоррекции, метод фокусировки, а также баланс белого. В режиме "Ночь" допускаются самостоятельные изменения выдержки и светочувствительности. Во время такой съемки смартфон некоторое время приходится удерживать неподвижно, однако благодаря "умной" стабилизации AIS (AI Image Stabilization) снимки получаются без штатива даже на выдержках до 5-6 секунд. С помощью "Фильтра" можно наложить на изображение один из восьми доступных эффектов (типа "Нежный", "Ностальгия", "Сияние" и т.п.), а также настроить его интенсивность (1-32).

Для фирменных режимов художественной съемки "Свет" необходимо использовать штатив. В "Дополненной реальности" предлагаются разные анимированные эффекты и фоны. Интервальная съемка (режим "Отрезок времени") поддерживается только в HD-качестве (1280х720 точек).

Примеры снимков с основного фото-модуля можно посмотреть здесь.

Обзор Huawei Honor 10 Lite: звук

Подключив к Honor 10 Lite наушники, можно воспользоваться фирменными алгоритмами Huawei Histen. Они несколько расширяют "музыкальные" возможности смартфона, когда для облегчения автоматической настройки следует, например, отметить тип подключаемого аудио-аксессуара. Отказавшись от включения имитации глубокого объемного 3D-звучания ("близкое", "фронтальное", "объемное", "максимальное"), можно остановиться на естественном или обычном режиме. В последнем случае также открывается доступ к 10-полосному эквалайзеру с усилением басов, пятью пресетами и индивидуальной настройкой.

Программа "Диктофон" записывает беседы в файлы формата M4A (AAC LC, 48 кГц), причем умеет оставлять на этих записях быстрые теги. Штатное приложение "Музыка" воспроизводит аудиофайлы высокого качества с расширением FLAC. Для работы FM-тюнера в качестве коротковолновой антенны потребуется проводная аудио-гарнитура.

В профиле A2DP для Bluetooth-наушников припасли кодеки aptX и aptX HD.

Обзор Huawei Honor 10 Lite: начинка, производительность

Под "капотом" Honor 10 Lite скрывается довольно свежая система на кристалле HiSilicon Kirin 710 (12 нм), специально предназначенная для устройств среднего класса.

Процессор (архитектура big.LITTLE), включающий два квартета ядер -- четыре ARM Cortex-A73 (2,2 ГГц) и четыре Cortex-A53 (1,7 ГГц), работает в тандеме с ускорителем графики ARM Mali-G51 MP4. Последний поддерживает технологию GPU Turbo 2.0, которая, за счет динамического изменения напряжения питания и таковой частоты, призвана удвоить энергоэффективность графического ускорителя. В арсенале мобильной платформы -- Wi-Fi 802.11aс, LTE Cat.12/Cat.13 и Bluetooth 4.2. Базовую конфигурацию Honor 10 Lite дополняют 3 ГБ оперативной памяти.

По сравнению с чипом предыдущего поколения Kirin 659, установленного в прошлогоднем бестселлере Honor 9 Lite, производительность графического ускорителя увеличилась на 130%, а процессора – на 75%. К сожалению, проверить это не удалось, так как к нам попал смартфон с предварительной версией прошивки. Программы основных тестов (AnTuTu и GeekBench) просто отказывались загружаться из Google Play или "вылетали" (3DMark) уже во время работы.

Тестирование Huawei Honor 10 Lite. Результаты в бенчмарке AndroBench 5

Тестирование Huawei Honor 10 Lite. Результаты в бенчмарке 3DMark

Для игрового бенчмарка 3DMark удалось воспользоваться не самой свежей версией из сохраненного apk-файла.

В тестируемом смартфоне было установлено 64 ГБ встроенной памяти (есть модификация с 32 ГБ), которую можно расширить картой microSD/HC/XC максимальным объемом до 512 ГБ. Напомним, что она в этом случае займет место второго модуля идентификации абонента формата nanoSIM (4FF). При наличии переходника USB-OTG к смартфону легко подключить обычную флэшку.

Две nanoSIM-карты работают с одним радиоканалом в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby), причем среди частотных диапазонов FDD-LTE присутствует "российская тройка" – b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). Для смартфона определена категория мобильного терминала -- LTE Cat.4, позволяющая в сетях 4G достигать скоростей до 150 Мбит/с на прием. Набор беспроводных коммуникаций также включает интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth 4.2 (LE) и NFC. Но вот высокочастотный 5-ГГц диапазон Wi-Fi, по-прежнему, отсутствует.

На презентации отметили, что смартфон поддерживает три одновременных подключения по Bluetooth (обычно только одно), например, к наушникам, "умным" часам и беспроводному моноподу.

Благодаря интерфейсу NFC можно воспользоваться, например, платежным сервисом Android Pay, а в тандеме с программой "Транспортные карты Москвы" быть в курсе баланса "Тройки". Кроме того, в фирменном приложении "Вечеринка" с помощью NFC предлагается объединить несколько смартфонов в одной Wi-Fi сети для организации объемного звучания.

Для определения точного местоположения и навигации используются спутниковые группировки GPS, ГЛОНАСС и BDS. Режим A-GPS необходим для координации по сотовым и Wi-Fi сетям.

Обзор Huawei Honor 10 Lite: автономность

Емкость встроенного аккумулятора, по сравнению с Honor 9 Lite, увеличилась с 3 000 мА*ч до 3 400 мА*ч. Чтобы наполнить ее "под горлышко" через штатный адаптер (5 В/2 А), потребуется около 150 минут. Это довольно долго и, разумеется, не очень удобно. Быстрая зарядка в этом случае совсем не помешала бы. Производитель отмечает, что полного "бака" хватит на 19 часов разговоров в сетях 3G или 612 часов в состоянии ожидания. Набор тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости крутился непрерывно в течение почти 9 часов.

Настройки раздела "Батарея" позволяют, например, определиться с режимом энергосбережения, а также воспользоваться советами по оптимизации энергопотребления. При низком уровне заряда рекомендуется перейти на режим "Ультра", где доступны только выбранные программы.

Обзор Huawei Honor 10 Lite: особенности программного обеспечения

Смартфон Honor 10 Lite работает под управлением операционной системы Android 9 (Pie), интерфейс которой заменяет фирменная оболочка EMUI 9 (см. наш обзор здесь). В этом лончере можно переключиться с обычного стиля рабочего экрана, когда все ярлыки программ собраны на рабочих столах, к стилю с отдельным меню (экраном) приложений. Свайп от верхнего края экрана открывает панель уведомлений и быстрых настроек, а тап с удержанием на значке приложения приводит к появлению меню доступа к часто используемым функциям.

Определиться, например, с эффектом перехода между экранами, выбрать нужный виджет, а также изменить сетку значков приложений, предлагается в настройках рабочего экрана.

Для виртуальной панели предлагается четыре комбинации значков ("Назад", "Домой", "Недавние приложения", а также "Вызов панели уведомлений и быстрых настроек"), которые легко скрыть, активировав соответствующую опцию. Значки можно заменить жестами, ну и, кроме того, дополнить оба способа дополнительной кнопкой навигации.

В разделе "Цифровой баланс" легко ограничить время использования любого приложения.

Используемый лончер умеет делить экран между двумя приложениями и делать с него скринкаст (видеозапись). Кроме того, опции из раздела "Движения" помогут в управлении смартфоном.

После регистрации (до пяти) отпечатков пальцев, помимо быстрой разблокировки смартфона, легко организовать защищенный доступ к личным папкам и приложениям. Сенсорная площадка сканера поможет отвечать на голосовые вызовы, выключать будильник, открывать панель уведомлений, листать изображения, а из приложения "Камера" активировать съемку фото или видео. Причем регистрация отпечатка пальца для этого вовсе не требуется.

Распознавание лица является дополнительный опцией для разблокировки Honor 10 Lite. Однако на практике эта процедура положительных эмоций не вызвала, поскольку, особенно в темноте (при подсветке экраном), периодически возникали проблемы. Зарегистрироваться в темных очках невозможно, да и вообще лучше обойтись без всяких очков. Впрочем, можно успокаивать себя тем, что распознавание лица менее надежный способ защиты, нежели пароль, графический ключ или PIN-код.

Обзор Huawei Honor 10 Lite: покупка, выводы

Смартфон Honor 10 Lite, кажется, получился вполне достойным преемником прошлогоднего бестселлера. Ведь ему не только обновили дизайн, но и оснастили более мощным процессором, безрамочным дисплеем с увеличенной диагональю и каплевидной "челкой", а также селфи-камерой высокого разрешения c функциями ИИ, батареей повышенной емкости и свежим системным софтом. В начинке стоит также отметить интерфейсы NFC и Bluetooth (с кодеками aptX/aptX HD и возможностью трех одновременных подключений).

В то же время корпус смартфона оказался марким и скользким, а зарядка емкой батареи довольно медленной. К тому же, по-прежнему, отсутствуют 5-ГГц диапазон Wi-Fi и отдельное выделенное место для установки карты памяти microSD.

На момент тестирования в крупных розничных сетях Honor 10 Lite в конфигурации 3 ГБ/32 ГБ предлагали за 14 990 рублей, а 3 ГБ/64 ГБ – за 16 990 рублей. Довольно серьезным соперником может стать, например, менее эффектный внешне 6,26-дюймовый Xiaomi Redmi Note 6 Pro, который оказался первым смартфоном этой компании с двумя дуэтами камер (плюс ИИ-функции, разумеется). За него в конфигурации 4 ГБ (!)/64 ГБ просили те же 16 990 рублей. Заметим, что в этом смартфоне от Xiaomi в наличии 5-ГГц диапазон Wi-Fi, а более емкий аккумулятор (4000 мА*ч) дополнен технологией быстрой зарядки (нужный адаптер, правда, не входит в комплект). Предсказуемо нет NFC, а системный софт на базе Android Oreo. Может возникнуть и конкуренция со стороны девайсов под родственным Honor брендом, например, с тем же Huawei P smart 2019.

Итоги обзора Huawei Honor 10 Lite

Плюсы:

Стильный дизайн

"Высокий" экран с каплевидной "челкой"

Фото-модули с поддержкой функций ИИ

Интерфейс NFC

Bluetooth: кодеки aptX/aptX HD, три одновременных подключения

ОС Android 9 с лончером EMUI 9

Минусы:

Маркий и скользкий корпус

Длительная зарядка

Отсутствие 5-ГГц диапазона Wi-Fi

Альтернативная установка nanoSIM или карты памяти microSD