Японская корпорация Sony на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне представила сразу три телефона: Xperia 10, Xperia 10+ и флагман Xperia 1, причем все телефоны с новым форм-фактором, 21:9. Объясняют такой ход, тем, что это для просмотра фильмов без черных полос на весь экран, ведь кино как раз в таком формате и снимают, и кроме того новый экран, вроде как, должен помочь эти самые фильмы на телефоне снимать, ведь Sony – это компания связанная с кино и имеющая свою студию Sony Pictures.

Флагман Xperia 1 получил экран HDR 4К и три камеры, одну – широкоугольную, одну – стандартную, одну для теле- фотосъемки. Кроме того, компания вовсю продвигает решения, разработанные в сотрудничестве с кинематографическим подразделением Sony, например съемку в 4К и систему стабилизации изображения. Подробности – в программе Вести.net.