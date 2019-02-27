Компания Microsoft назначила нового главу российского представительства. Им стала Кристина Тихонова, ранее занимавшая должность старшего вице-президента по продажам ESW Capital в США. В должность она вступит 15 марта, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе.

"Кристина сменит на этом посту Томаша Боченека, — сказали в Microsoft. — Он продолжит работать вместе с Кристиной, чтобы при поддержке руководства российского офиса обеспечить плавную передачу дел и непрерывность бизнеса для заказчиков и партнеров. О его дальнейших шагах будет объявлено дополнительно".

Причины ухода Боченека не уточняются. Подчиняться Тихонова будет Филиппу Роже — президенту Microsoft в Центральной и Восточной Европе.

До нового назначения Тихонова отвечала за продажи в ESW Capital. Большую часть карьеры она провела в телекоммуникационных компаниях: в Nokia Networks проработала более 10 лет, сначала в качестве президента, а потом руководителя Восточного региона. Также топ-менеджер управляла такими компаниями, как VEON, NEC, Mitsui & Co.