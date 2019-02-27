Швейцарский бренд Swatch подал на Samsung в суд, обвинив корейскую фирму в краже интеллектуальной собственности. Как говорится в исковом заявлении, производитель Galaxy-устройств нарушил права на торговую марку, скопировав защищенные авторским правом циферблаты для "умных" часов.

По словам юристов, в каталоге Galaxy Apps доступно около 30 циферблатов для моделей Samsung Gear Sport, Gear S3 Classic и Frontier, которые "идентичны или практически идентичны" тем, права на которые принадлежат Swatch. Скопированный дизайн вводит покупателей в заблуждение, заставляя их думать, что между компаниями была заключена сделка, а это не так, сказали представители истца.

Слева — эксклюзивные циферблаты Swatch, справа — доступные для скачивания из магазина Galaxy Apps

Циферблаты размещают в Galaxy Apps сторонние разработчики, признают в Swatch, но тем не менее часть прибыли получает Samsung. Один из циферблатов — Jaquet Droz Tropical Bird Repeater, который создавался для лимитированной коллекции часов, — швейцарцы оценили в $650 тысяч.

"У этого беззастенчивого копирования товарных знаков может быть только одна цель — поступиться славой, репутацией и престижем продукции и знаков группы компаний Swatch, которые кропотливо зарабатывались на протяжении десятилетий", — сказано в иске, поданном в окружной суд Нью-Йорка. Обвиняя Samsung в нечестных деловых практиках и недобросовестной конкуренции, в качестве компенсации убытков в Swatch требуют более $100 миллионов.

В Swatch любят судиться: ранее компания подавала иски против американской сети гипермаркетов Target, обвиняя её в копировании дизайна часов, ювелирного бренда Tiffany & Co за невыполнение условий коммерческой сделки и даже информагентства Bloomberg за якобы несанкционированную запись конференц-звонка.