Социальная сеть "ВКонтакте" выпустила финальную версию десктопного мессенджера — VK Messenger. Приложение позволяет переписываться с друзьями, обмениваться фотографиями, документами и голосовыми сообщениями, а также совершать аудио- и видеовызовы.

И голосовые, и видеозвонки зашифрованы. "Безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование, которое происходит на Вашем устройстве, — поэтому никто не может узнать содержание разговоров", — сообщили в компании. Новая версия VK Messenger также позволяет отправлять файлы и сообщения прямо в ходе диалога, свернув звонок, демонстрировать собеседнику экран и ставить разговор в режим ожидания при получении параллельного звонка.

Версия мессенджера для ПК тестировалась с конца 2016 года. Теперь в нем появились все коммуникационные функции сервиса, однако новостная лента или игры в приложении недоступны. Представляя новинку, во "ВКонтакте" называли её "удобным средством общения для тех, кто не готов отвлекаться на новости, но при этом хочет всегда оставаться на связи".

Загрузить VK Messenger можно по этой ссылке. Приложение доступно на на Windows, macOS и Linux.