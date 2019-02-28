Шведский концерн Volvo представил свой первый полностью электрический автомобиль под суббрендом Polestar, появившимся в 2017 году. Новинка — Polestar 2 — кажется достойный конкурентом "народному" электрокару Tesla Model 3: она способна проехать около 443 километров на одной зарядке, а её аккумулятор на 78 кВт/ч занимает все днище.

Мощность полноприводного седана — 408 лошадиных сил, распределенных по двум электродвигателям. С нуля до 100 км/ч он разгоняется менее чем за 5 секунд. В продажу Polestar 2 поступит к 2020 году. Базовая модель обойдется в €39 900, максимальная комплектация — в €59 900.

Для сравнения, заднеприводная Model 3 начального уровня, запаса батареи которой хватает на 420 км хода, стоит $42 900. Цена на более дорогую, полноприводную модель Tesla (до 500 км, разгон до 100 км/ч — за 3,5 сек.) доходит до $70 000.

В салоне Polestar 2 установлен 11-дюймовый тачскрин с информационно-развлекательной системой на основе Android. Электрокар глубоко интегрирован с платформой Google: пассажирам открыты приложения, такие как "Карты", "Музыка" в Google Play или "Ассистент", причем доставать смартфон им не нужно. А у водителя имеется доступ к функциям автомобиля: Android Auto позволяет управлять, например, настройкам климат-контроля, а также умеет отправлять уведомления о диагоностике.

Предзаказы на новинку уже открыты. Серийное производство начнется в следующем году на фабрике в Китае — там расположен головной офис Geely, материнской компании Volvo. Продаваться Polestar 2 будет в Китае, США, Канаде, Великобритании, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Бельгии.