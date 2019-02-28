LG представила на Всемирном мобильном конгрессе сразу два телефона: первый – классический флагман, второй – ответ южнокорейской компании на моду на сгибающиеся телефоны. Разберем их по-порядку.

Итак, LG G8 если можно так сказать, классический флагман. Внутри топовый процессор Snapdragon 855, двойная основная камера и очень любопытный блок селфи камер.

Павел Кушелев: "Лицевая камера, которая здесь установлена, на инженерном языке называется ToF-камера, фактически это такой оптический дальномер. Но корейцы из LG назвали ее Z камера, как будто бы она есть только у них. Зато они придумали ей массу применений, начиная от того, что она работает как биометрический датчик, причем распознает не только лицо, но и будто бы рисунок вен."

Второй аппарат LG V50 удивляет еще больше: "LG показывает каким образом он видит складной телефон. Фактически вторая половина аппарата – это чехол с отдельным экраном, который можно включить". Подробности – в программе Вести.net.