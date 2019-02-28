"Яндекс" расширил географию продаж своего первого устройства, представленной в прошлом году "Яндекс.Станции". Смарт-колонку со встроенным медиаплеером и голосовым помощником "Алиса" теперь можно купить в сетях "Связной" и "Евросеть".

Ранее умная колонка "Яндекса" продавалась только на маркетплейсе Беру и в магазине и музее Яндекса в Москве. Как считает руководитель "команды роста" "Яндекса" Иван Зимин, благодаря партнерству с крупным ритейлером ("Связной" и "Евросеть" объявили о слиянии весной 2018-го, теперь это одна компания) покупателям колонки, которая "пользуется спросом", легко будет найти подходящий магазин близко к дому.

Представители ритейлера, в свою очередь, отмечают быстрый рост продаж устройств в категории "умного" дома. Вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов отметил, что в денежном выражении они выросли на 84% в 2018-м году. Цена устройства с момента запуска в ограниченную продажу в июле 2018-го не изменилась — 9990 рублей.

"Яндекс.Станция" — первое устройство, которое "Яндекс" выпустил самостоятельно. Колонка с динамиками мощностью 50 ватт и семью микрофонами подключена к интернету и сервису "Яндекс.Музыка", которым можно управлять, отдавая голосовые команды помощнику "Алиса". "Алису" можно попросить завести будильник, сообщить температуру за окном или рассказать сказку на ночь.

Колонка умеет распознавать голос пользователя даже в шумной обстановке и имеет кнопку "Mute", отключающую микрофоны физически. Внутри "Станции" — пять акустических элементов: два твитера мощностью 10 ватт и диаметром 20 мм, один вуфер мощностью 30 ватт и диаметром 85 мм, два пассивных излучателя диаметром 95 мм. Габариты устройства — 14х14х23 сантиметра, суммарная мощность — 50 ватт, диапазон частот — от 50 до 20 000 Гц, отношение сигнал/шум — 96 дБ.

"Яндекс.Станция" — это еще и плеер для онлайнового видео. Подключив колонку к телевизору, можно выводить на него фильмы и сериалы из "Кинопоиска" (принадлежит "Яндексу"), а также из "Амедиатеки" и ivi.ru.