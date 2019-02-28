Позднее в этом году появятся первые устройства с USB 3.2 — новой спецификацией USB, которую отраслевая организация USB Implementers Forum (USB-IF) анонсировала в 2017 году. Хорошая новость в том, что новая версия USB обеспечит вдвое большую, чем USB 3.1, пропускную способность — до 20 Гбит/с.

Но усложняет ситуацию то, что группа сильно запутала схему наименований. С выходом USB 3.1 старая версия интерфейса, USB 3.0, была переименована USB 3.1 Gen 1, а сам USB 3.1 был промаркирован как USB 3.1 Gen 2. Теперь же, когда состоялся релиз USB 3.2, в USB-IF снова изменили схему, переименовав USB 3.1 Gen 1 в USB 3.2 Gen 1, а USB 3.1 Gen 2 — в USB 3.2 Gen 2.

Чтобы в этом было проще разобраться, отныне USB 3.0, USB 3.1 и USB 3.2 будут считаться частью одной спецификации — USB 3.2. Вот как это выглядит:

USB 3.2 Gen 1 (бывший USB 3.0 и USB 3.1 Gen 1): скорость передачи данных — до 5 Гбит/с. Маркетинговое название, которое производители могут наносить на коробку, — SuperSpeed USB.

USB 3.2 Gen 2 (бывший USB 3.1 и USB 3.1 Gen 2): скорость передачи данных — до 10 Гбит/с. Маркетинговое название — SuperSpeed USB 10Gbps.

USB 3.2 Gen 2x2 (бывший USB 3.2): скорость передачи данных — до 20 Гбит/с. Маркетинговое название — SuperSpeed USB 20Gbps. Называется "Gen 2x2" потому, что эта версия стандарта предполагает передачу данных по двум полосам до 10 Гбит/с каждая.

Что важно, новые имена обозначают только скорость, но не тип коннектора. Это значит, что USB-C, microUSB и даже USB Type-A могут быть промаркированы как USB 3.2, но самые высокие скорости (USB 3.2 Gen 2x2) будут возможны только в кабелях USB-C.