В компании Motorola Mobility, входящей в состав Lenovo, подтвердили, что заняты созданием смартфона, экран которого сможет складываться пополам. Не вдаваясь в детали, вице-президент по мировым продуктам Motorola Дэн Дери намекнул, что новая модель будет иметь сходство с легендарным мобильником Razr.

О намерении Motorola перевыпустить телефон-раскладушку Razr из начала 2000-х СМИ написали в январе. Предположительно, модель 2019 года оснастят дисплеем, который будет полностью сгибаться за счет гибкой секции по центру. Патент на такую конструкцию фирма подала в декабре 2018-го. В документе бренд Razr нигде не упоминается, однако схематические рисунки указывают на сходство с предшественником, включая откидывающуюся крышку и узнаваемый толстый "подбородок".

Со слов Дери можно понять, что подход Motorola будет несколько отличаться от решений Samsung и Huawei, анонсировавших сгибаемые смартфоны ранее в этом месяце. Обновленному Razr, например, окажут в дополнительной панели снаружи — иначе она будет сильно царапаться, сказал Дери. В Motorola изучают и другие типы конструкций. В качестве одной из них топ-менеджер упомянул устройство Z-образной формы, которое сможет складываться на треть.

Как говорит Дери, его компания "не намерена выходить на рынок позже других" со своим гибким смартфоном. Если он имел в виду Samsung и Huawei (Galaxy Fold выйдет 26 апреля, Mate X — "к середине года"), то новинку Motorola следует ожидать к весне—лету этого года.