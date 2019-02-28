В прошлом году приложение для обмена короткими видео TikTok загружали чаще, чем Instagram. Как подсчитали в аналитической фирме Sensor Tower, из магазинов для Android и iOS китайская караоке-программа была скачана 663 миллиона раз, в то время как Instagram получила 444 миллиона загрузок.

По итогам прошлого года TikTok стал четвертым по популярности неигровым приложением, уступив только WhatsApp, Facebook Messenger и Facebook. А в сентябре 2018-го эта программа обошла Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat по общему числу загрузок. Суммарно, следует из отчета, TikTok установили свыше миллиарда раз.

Китайский сервис востребован преимущественно среди детей и подростков. В последние месяцы его аудитория прирастает за счет индийцев. По данным Sensor Tower, в январе 2018-го на жителей Индии приходилось 9,5% новых пользователей TikTok, а в январе 2019-го — уже 43%.

Что важно, статистика Sensor Tower включает только официальные данные Google Play и App Store. Сторонние Android-магазины (откуда скачивают приложения в Китае, где сервисы Google заблокированы) в расчет не берутся, так что реально аудитория TikTok намного больше.

TikTok — это простой видеоредактор, позволяющий снимать и монтировать короткие клипы, подпевать исполнителям, накладывать фильтры, 3D-маски, спецэффекты и делиться результатом с друзьями. Владеет им Bytedance — та же компания, которая приобрела конкурирующую социальную сеть для создания видео Musical.ly за $1 миллиард в 2017 году. В прошлом августе оба сервиса были объединены.

Официально объем аудитории TikTok не раскрывается. Предположительно, им пользуются свыше 800 миллионов человек в сутки. В России TikTok входит в четверку приложений, в которых пользователи проводят больше всего времени (после WhatsApp, "ВКонтакте" и Instagram).