Компании Samsung и Fitbit в последнем квартале 2018 года отобрали у Apple значимую долю на рынке "умных" часов — около 16%, поставив вчетверо больше устройств, чем за тот же период 2017-го. Как говорится в отчете Strategy Analytics, в пиковый период предпраздничных продаж Samsung отгрузила 2,4 миллиона гаджетов (еще год назад — 0,6 млн). Fitbit увеличила объемы с 0,5 до 2,3 миллиона.

Весь рынок за IV-й квартал тоже вырос значительно — на 56%. За три последних месяца производители поставили 18 миллионов устройств по всему миру.

В Samsung удачно перезагрузили линейку смарт-часов, объясняют аналитики. Вышедшие прошлой осенью Galaxy Watch, заменившие собой линейку Gear, были тепло приняты покупателями: они поддерживают LTE-сети, заряжаются без проводов, обладают круглым экраном Super AMOLED (360х360) и выдерживает давление воды в 5 атмосфер — а значит, с ними можно будет не только плавать, но и нырять.

Успешно сыграла и Fitbit, выпустившая Versa — более дешевую модель "умных" часов 2-го поколения, которая исправляет основные недостатвки предшественницы.

У Apple объемы поставок увеличились незначительно — на 1,4 миллиона. Связано это с тем, что Apple Watch Series 4 пережили незначительный апгрейд в сравнении с предыдущей моделью, и компании было сложнее привлечь покупателей. Несмотря на это, фирма Тима Кука по-прежнему контролирует половину рынка — 50% (в IV-м квартале 2017-го — 66,2%). Второе место у Fitbit (12,7%), третье у Samsung (13,2%), четвертое — у Garmin (6,1%).