Организаторы международной выставки мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) 2019, которая проходила в Барселоне с 25 по 28 февраля, огласили лауреата премии "Лучший смартфон года". По мнению жюри, им стал Huawei Mate 20 Pro (читайте наш обзор по этой ссылке).

Аппарат Huawei достоин победы: он первым среди Android-смартфонов получил функцию 3D-сканирования лица, обладает встроенным в экран датчиком отпечатков, высококачественным OLED-дисплеем, очень емким аккумулятором на 4200 мАч и одним их лучших на рынке процессором — 7-нм HiSilicon Kirin 980.

На победу в этой номинации также претендовали Apple iPhone XS Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9. Лучшим на MWC в прошлом году был признан iPhone X, хотя Apple участия в выставке не принимает.

В категории "Лучшая надеваемая мобильная технология" победили смарт-часы Galaxy Watch (наш обзор). Samsung удачно перезагрузила линейку: преемник серии Gear водонепроницаем, комплектуется AMOLED-экраном, поддерживает LTE-сети и беспроводную зарядку. За счет этого в пиковый период предпраздничных продаж, подсчитали в Strategy Analytics, в конце 2018-го Samsung отгрузила в четыре раза больше устройств, чем год назад.

Титул "Революционная инновация в мобильном устройстве" отошел к функции Night Sight, которая значительно улучшает качество съемки в условиях низкой освещенности, склеивая несколько фотографий в одну. Впервые эта возможность стала доступна на Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Победителей объявляла ассоциация GSM (GSMA), отстаивающая интересы мировой индустрии мобильных коммуникаций. Альянс объединяет свыше 750 сотовых операторов и компаний.