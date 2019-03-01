На фоне невысоких продаж "Яндекс.Телефона" — первого собственного Android-смартфона "Яндекса" — поисковику пришлось удешевить устройство. Цена аппарата снижена с 17 990 до 13 990 рублей, а купить его теперь можно через "Связного" и "Евросеть".

"Как и остальные игроки рынка, через определенное время после выхода модели мы пересматриваем ценовую политику и снижаем цены", — рассказали vc.ru в "Яндексе". Первыми продажи начнутся в Москве и Санкт-Петербурге, позднее — в других городах России.

"Яндекс.Телефон" был представлен 5 декабря прошлого года. В аппарат встроен голосовой помощник "Алиса", предустановлены многие другие сервисы поисковика, а качестве операционки используется Android 8.1 с графической оболочкой "Яндекс.Лончер". Часть стоимости устройства "возвращается" в виде полугодовой подписки "Яндекс.Плюс", купона на "Яндекс.Такси" и кэшбека на покупки, оплаченные "Яндекс.Деньгами". Продается аппарат на маркетплейсе "Беру", в музее "Яндекса", в салонах "Билайна", магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо".

Месяц назад "Ведомости", ссылаясь на данные GfK, сообщили, что новинка "Яндекса" не вызвала интереса у российских покупателей — за месяц компания реализовала не более 1000 штук. В поисковике на это ответили, что данные GfK неточные, так как учитывают не все каналы продаж.

https://vc.ru/tech/59965-yandeks-ponizil-cenu-yandeks-telefona-do-13-990-rubley-i-nachal-prodavat-ego-cherez-svyaznoy-i-evroset