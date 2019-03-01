Компания Huawei объявила о выходе на российском рынке двух смартфонов из линейки "бюджетного премиума" Y. Обе новинки — Y6 и Y7 — комплектуются безрамочными экранами с каплевидными вырезами под "фронталку", мощной акустикой и емкой батареей.

Huawei Y6

Huawei Y6 оснащен 6,09-дюймовым экраном с "челкой", внутри которой спрятаны селфи-камера, динамик, датчики освещения и другая электроника. Его дисплей, говорят в компании, занимает 87% лицевой поверхности. Роль основной камеры исполняет 13-мп фотосенсор (f/1.8), фронтальной — 8-мп с поддержкой алгоритмов улучшения портретов. Накладывая эффекты, эти функции учитывают цвет и тон кожи.

Huawei Y6

Благодаря встроенному высоковольтному усилителю (11 В) и технологии Huawei Supersound аппарат может достичь громкости 6 дБ. Также Y6 поддерживает технологию объемного звучания 7.1 и позволяет объединять до 8 смартфонов Huawei в цепочку, создавая из них единую акустическую систему. Емкость батареи — 3 020 мАч.

Huawei Y7

В активе более дорогого Y7: 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ "оперативки", накопитель на 32 ГБ (есть поддержка microSD-карт до 512 ГБ), аккумулятор объемом 3900 мАч. "Лицом" выступает 6,26-дюймовая панель с разрешением 1520х720. Спереди установлена 8-мп "фронталка", сзади — двойная камера (13 + 2 мп).

Huawei Y7

Обе новинки выйдут 7 марта. Huawei Y6 будет продаваться за 9 490 рублей, Y7 — за 12 990 рублей.