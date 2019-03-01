Частная аэрокосмическая компания SpaceX скоро еще сильнее приблизится к отправке туристов в космос. В этот раз фирма, возглавляемая Илоном Маском, испытает "космотакси" Crew Dragon — пилотируемую капсулу, которая доставит на Международную космическую станцию (МКС) 180 кг груза и модуль с манекеном внутри.

Запущена она будет уже завтра, 2 марта. В качестве пассажира выступит кукла по имени Рипли — названа так в честь героини Эллен Рипли из киносаги "Чужой". К манекену прикрепят датчики, которые будут отслеживать различные показатели.

Задача миссии Demo Mission-1 (DM-1) — убедиться в том, что полет на Crew Dragon не представляет угрозу жизни людей. Продлится она около пяти дней В дальнейшем эти данные будут учтены при транспортировке астронавтов НАСА.

Crew Dragon является улучшенной версией космического корабля Dragon. Аппарат оснащается абсолютно новыми системами жизнеобеспечения экипажа, креслами и энергетическим комплексом, который обеспечит людям безопасность в случае возникновения непредвиденных обстоятельств при запуске.

Ранее SpaceX уже экспериментировала с отправкой манекена в космос. В феврале прошлого года она запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, на борту которой находился электромобиль Tesla Roadster. Фирма, которая хочет наладить транспорт грузов и людей на красную планету, не могла рисковать на первом запуске, поэтому в качестве полезного груза был выбран личный спорткар Маска. За руль посадили водителя-манекена по имени Стармен (Starman).