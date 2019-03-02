Компания Apple огласила имена победителей международного фотоконкурса "Снято на iPhone". По итогам соревнования жюри выбрало десять лучших работ, которые будут вывешены на уличных рекламных щитах, на розничных магазинах Apple, а также в онлайне.

Конкурс проходил с 22 января по 7 февраля. Участники должны были сделать снимок на любую современную модель "айфона" (от iPhone 7 до iPhone XS Max) и разместить его в Instagram или Twitter, сопроводив хэштегом #ShotOniPhone.

Изображения разрешалось редактировать в приложении "Фото" или любом другом стороннем инструменте. В состав жюри вошли 11 судей, включая Пита Соуза — главного фотографа 44-го президента США Барака Обамы, и Фила Шиллера — старшего вице-президента по маркетингу Apple.

Фото-победители:

Алекс Джианг (США), iPhone XS Max

Блейк Марвин (США), iPhone Xs Max

Даррен Со (Сингапур), iPhone Xs Max

Никита Ярош (Белоруссия), iPhone 7

Дина Альфаси (Израиль), iPhone X

Элизабет Скаррот (США), iPhone 8 Plus

Эндрю Грисуолд (США), iPhone Xs

Бернард Энтолин (США), iPhone XS Max

Ли Ади Дармаван (США), iPhone Xs

Роберт Глазер (Германия), iPhone 7