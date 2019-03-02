Итоговый выпуск программы Вести.net с Павлом Кушелевым на этот раз полностью посвящен Всемирному мобильному конгрессу или MWC – выставке достижений мобильной индустрии, ежегодно проходящей в Барселоне. Главными хитами шоу стали сгибаемые смартфоны, но в руки журналистам дали только один из них.

В этом выпуске:

— Стратегическое противостояние Samsung и Huawei стало главной темой выставки MWC 2019. Корейская компания представила свою новинку заранее, зато китайцы эту презентацию тщательно изучили и на своём мероприятии в Барселоне с цифрами в руках доказывали, что их гибкий смартфон — лучше.



— Каково это — держать в руках сгибаемый смартфон за 2300 евро. Впечатления от Huawei Mate X.

— Показали (не со сцены) и Samsung Galaxy Fold, вынесли "в народ". Но в руках подержать никому не дали. А вслед за Huawei и Samsung свои претензии на новый рынок гибких смартфонов заявили и другие производители, например, китайская TCL.

— Не забыт оказался в Барселоне и ещё один смартфонный тренд последних лет — многокамерность. HMD Global, хранитель бренда Nokia, представила аппарат сразу с пятью тыловыми объективами. А заодно — несколько симпатичных бюджетных моделей.

— Компания Oppo тоже решила удивить на MWC своими фоторазработками. Например — встраиваемой в смартфон системой 10-кратного оптического зума. Правда, коммерческого телефона с этой технологией пока не представили.

— Японская Sony привезла на MWC четыре аппарата, три из которых получили необычные, сверхширокие дисплеи с соотношением сторон 21:9. Голливудские блокбастеры на таких экранах отображаются пиксель-в-пиксель, без черных полос сверху и снизу.