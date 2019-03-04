Facebook запустит собственную криптовалюту из разряда стейблкоин, то есть такую чья цена привязана к стоимости традиционного финансового актива. Это может быть американский доллар, нефть или золото. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Как следует из статьи, корпорация интегрирует собственную криптовалюту в мессенджер WhatsApp, который принадлежит Facebook. После интеграции пользователи WhatsApp смогут отправлять мгновенные электронные переводы друзьям и родственникам по всему миру, минуя процессинг банков. Разработка цифровой валюты находится на финальной стадии.

При этом, как сообщается, команда Facebook начала срочно заниматься созданием своей монеты, после того, как основатель Telegram Павел Дуров провел ICO и начал разработку блокчейн-платформы TON. В корпорации Цукерберга, по сообщениям уже провели переговоры с несколькими криптобиржами о начале продаж их токена. Подробности – в программе Вести.net.