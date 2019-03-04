С момента анонса Huawei популярного "доступного флагмана" Honor 10 прошел уже почти год — пора готовиться к выходу Honor 20. И Huawei готовится: издание Gizmochina опубликовало полученный от инсайдера iChangezone рендер ещё не анонсированного аппарата.

Были опубликованы и характеристики, включая процессор и конфигурацию камер Honor 20. Неудивительно, что смартфон использует флагманский чип разработки процессорного подразделение Huawei, HiSilicon Kirin 980. Такой же используют Huawei Mate 20 Pro и Honor View 20, он же будет установлен и в P30/P30 Pro, анонс которых назначен на 26 марта.

Экран по сравнению с Honor 10 вырастет: диагональ составит 6,1 дюйма, фронтальную камеру разрешением 32 мегапикселя встроят в каплевидный вырез, а вот разрешение OLED-матрицы, вероятно, останется на уровне FullHD+. Емкость аккумулятора Honor 20 сотсавит, если верить утечке, 3650 мА*ч, при этом аккумулятор будет поддерживать скоростную 22,5-ваттную зарядку.

Что касается конфигурации камер Honor 20, основной фотовидеомодуль будет тройным: 48 МП (как у Honor View 20), 20 МП и 8 МП. Какую оптику получит каждый из сенсоров, пока до не ясно, но обещан трехкратный оптический зум. Продаваться Honor 20 будет в трех конфигурациях памяти: 6 ГБ оперативной/128 ГБ встроенной, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Судя по тому, что на рендере задней панели Honor 20 отсутствует датчик отпечатков пальцев, его спрячут под экран. Будет это оптический сенсор, как у Mate 20 Pro, или более безопасный и быстрый ультразвуковой — неизвестно.