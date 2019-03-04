Мэрия Москвы ежегодно тратит сотни миллионов рублей на закупку у сотовых операторов данных о перемещениях горожан. Благодаря этому чиновники знают, где живут и работают, как далеко и как часто ездят москвичи на общественном транспорте, а также могут определять число туристов, трудовых мигрантов и дачников с точностью до 500 м и нескольких минут.

С 2015 года Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы потратил на закупку геоаналитики — данных о перемещении горожан по движению их сим-карт — около 516 миллионов рублей. В 2018-м на эти цели из московского бюджета было выделено 101,8 миллиона рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на сайт госзакупок и представителей операторов.

Объединяет, обрабатывает и хранит данные Аналитический центр при правительстве — посредник между ДИТом и операторами. Как уверяют представители этой организации, работа строится на обезличенных статистических данных людей.

Благодаря геоаналитике власти Москвы знают, где ночует (это место считается его домом и где работает (там, где он проводит больше всего времени по будням с 10 до 17 часов) человек, когда и как долго ездит на работу, как часто пользуется метро. Если он перемещается по городу — значит, у него разъездная работа, а если часто выезжает за регион — ему считают трудовым мигрантом.

Полученные московской мэрией данные могут использоваться для принятия решений по транспортной инфраструктуре и планированию общественного транспорта, отслеживания нагрузки на автомобильные, железные дороги и метро, а также учитываться при строительстве новых объектов. Например, рассказали в Tele2, геоаналитика позволяет определить вид предпочитаемого транспорта, чтобы чиновники настроили светофоры, сделали развязку и расширили магистрали.