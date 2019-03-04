Российская платежная система "Мир" запустила собственный сервис для совершения бесконтактных платежей — Mir Pay. Воспользоваться аналогом Apple Pay и Google Pay пока что могут только владельцы Android-смартфонов (начиная с версии 6.0) с NFC-чипом, имеющие карту "Мир" одного из восьми российских банков.

В частности, новая услуга доступна клиентам Россельхозбанка, Российского национального коммерческого банка (РНКБ), "Центр-инвест", "СМП Банка", банка "Россия", УБРиР, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. Приложение Mir Pay уже доступно для скачивания из магазина Google Play.

Mir Pay работает с любым терминалом, в котором принимаются бесконтактные карты "Мир". "Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно", — сказали в пресс-службе. Планируется, что во II-м полугодии Mir Pay заработает с любым терминалом, поддерживающим функцию приема бесконтактной оплаты.

О планах "Мира" запустить собственный сервис бесконтактной оплаты заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в апреле прошлого года. Он сказал, что компания взялась за разработку собственного проекта, поскольку не смогла договориться с Google и Apple о подключении карт "Мир" к их мобильным кошелькам.

Будет ли выпущена версия Mir Pay для "айфонов", неясно. "На платформе iOS гораздо больше зависимость от самой Apple, поэтому без их вмешательства это сделать проблематично", — говорил Комлев. Вряд ли это получится сделать без участия Apple, поскольку на iOS бесконтактные карты привязываются к её собственному приложению Wallet ("Кошелек"), а использовать сторонние программы не разрешено.