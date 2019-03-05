Отраслевая организация USB Implementers Forum (USB-IF) анонсировала новую версию стандарта USB, которая будет обладать вдвое большей пропусной способностью, чем предыдущая. Заявленная скорость передачи данных у USB 4-го поколения по двум полосам составит до 40 гигабит в секунду, в то время как у текущего USB 3.2 Gen 2×2 она не превышает 20 Гбит/с.

Основу USB4 составит спецификация Thunderbolt 3 — высокоскоростного интерфейса, права на который принадлежат Intel. Однако чипмейкер исполнил данное в 2017 году обещание, отказавшись от авторских отчислений за использование его "молниеносного" стандарта третьими лицами.

Спецификации USB4 утвердят уже к лету, пишет Ars Technica. Однако отвечающие им устройства вряд ли появятся на рынке раньше 2021 года.

Как ожидается, 4-я версия протокола окажется расширенным вариантом Thunderbolt 3 и USB 3.2: она объединит в себе традиционное семейство интерфейсов USB, сохранив обратную совместимость с предыдущими стандартами, и Thunderbolt 3. Помимо возросших скоростей, USB4 сможет одновременно работать с несколькими протоколами передачи данных и вывода изображения на экран. Это значит, что устройство, например, сможет питаться и отображать на мониторе картинку через один кабель.

Группа USB-IF снова проявила странность в номенклатуре USB. Если у прошлых версий стандарта между словом "USB" и номером версии был пробел ("USB 3.2", "USB 2.0" и так далее), то у USB4 он по каким-то причинам отсутствует.