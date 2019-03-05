В сообщениях о противостоянии складных смартфонов от Huawei и Samsung на Всемирном мобильном конгрессе на второй план отошли менее яркие примеры, которые на самом деле только подчеркивают главное событие этой конференции – оформление новой эры гибких дисплеев смартфонов, планшетов или гибридов. В общем у дизайнеров и инженеров появилось новое поле для творчества для создания принципиально новых устройств с точки зрения сценариев использования.

Например, первые наброски браслетофона появились много лет назад. В 2016 Lenovo даже оформила эту идею в виде прототипа и вот оно в железе, но не от Lenovo.

То, о чем большие корпорации говорят как о каком-то будущем, ну в лучшем случае показывают концепты и прототипы, компании не настолько великие выпускают на рынок. Смартфон Nubia можно надеть на руку как браслет, то есть это те самые гибкие дисплеи, в данном случае в виде носимой электроники. Подробности – в программе Вести.net.