Российская система качества (Роскачество), являющаяся участником международной ассоциации потребительских исследований ICRT, провела экспертизу популярных мобильных приложений для интернет-шопинга. 30 программ для Android и iOS, позволяющие делать заказы в мультибрендовых магазинах с быстрой доставкой, изучали на практике (делая реальные заказы) по 58 критериям, и 5 марта опубликовали результаты исследования.

Самый большой вес среди этих критериев имела безопасность — ведь покупатели, оплачивая заказ картой, рассчитывают на сохранность платежных данных. Эксперты "Роскачества" искали уязвимости, недокументированные возможности и вредоносный код в программах при помощи сервиса Solar appScreener (отечественный продукт, разрабатывается "Ростелекомом") и другого специализированного ПО.

По совокупности критериев наиболее безопасными признаkb приложения «Связной» (3,98 баллов из 5), «РИВ ГОШ» (3,93 из 5) и Butik (3,89 из 5) для iOS и Ozon.ru (4,41 из 5), «Связной» (4,22 из 5) и «Лабиринт.ру» (4,18 из 5) для Android.

Изучая функциональность приложений интернет-магазинов, в "Роскачестве" оценивали возможности поиска и сортировки товаров, фильтрации найденного по различным парамтрам, удобство личного кабинета, а также систему отзывов. Наиболее функциональными приложениями интернет-магазинов оказались OZON.ru, «Лабиринт.ру» и Wildberries – для обеих мобильных платформ.

Эксперты признали недостатком большинства приложений небольшое количество фильтров, а также возможность во многих поставить оценку товару и оставить по нему отзыв, даже не совершая покупку. Кроме того, очень немногие магазины пока внедрили поддержку удобной и безопасной (не требующей ввода данных карты) оплаты при помощи Apple Pay или Google Pay, либо ускоряющей процесс функции сканирования банковских карт камерой смартфона для автоматического заполнения полей.

Лучшим приложением среди всех протестированных интернет-магазинов по версии Роскачества стал OZON.ru (для обеих мобильных платформ) – он оказался самым функциональным и удобным для совершения покупок разных категорий – от одежды до техники. В пятерку лидеров также входят Лабиринт.ру, Lamoda, Wildberries и KUPIVIP.