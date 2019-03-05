Один из ведущих мировых разработчиков продуктов для информационной безопасности, российская "Лаборатория Касперского", создаёт собственную операционную систему для мобильных устройств, в том числе смартфонов. ОС будет предназначена как для госструктур и крупных компаний, так и для индивидуальных пользователей, обеспокоенных безопасностью своих данных.

Об этом пишет RNS со ссылкой на два источника. Первый, "топ-менеджер одной из IT-компаний", рассказал: ОС разрабатывают на основе уже существующей KasperskyOS, предназначенной для устройств "интернета вещей" и автомобильных систем. Второй источник, "знакомый с планами компании", подтвердил разработку мобильной ОС и добавил, что она уже тестируется и может быть представлена до конца 2019-го.

"У них будет два позиционирования операционной системы: одно для госструктур в рамках импортозамещения и информационной безопасности, а второе для домашних пользователей в рамках борьбы за приватность персональных данных", — приводит RNS слова собеседника издания.

В "Лаборатории Касперского" информацию опровергать не стали, тем более что уже подали заявку на включение KasperskyOS в реестр отечественного программного обеспечения. По словам руководителя управления перспективных технологий компании Андрея Духвалова, проект KasperskyOS "предназначен для обеспечения безопасности и доверия в различных сферах применения", а "запрос на доверенный смартфон сейчас ощущается очень остро". На вопрос, занимается ли "ЛК" разработкой мобильной ОС, Духвалов ответил, что "это направление интересно компании".

Если KasperskyOS действительно заработает на смартфонах, она составит конкуренцию пока безальтернативной мобильной операционке "Аврора", ранее известной как Sailfish OS Mobile. Этот проект принадлежит "Ростелекому"; компания намерена предлагать смартфоны с "Авророй" в комплекте с "полным спектром цифровых услуг" государственным и корпоративным заказчикам.