На AliExpress — самой востребованной среди россиян торговой площадке с китайскими товарами — с 5 марта откроются продажи автомобилей. Первым партнером маркетплейса станет китайский автопроизводитель Chery: на витрине будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары.

Продажами Chery займется АО "Чери Автомобили Рус" — официальный дистрибутор китайского автопроизводителя в России. Покупателям с AliExpress обещают предоставить "специальные условия", пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя компании. Сначала на площадке будут продаваться машины китайской сборки, в дальнейшем планируется локализовать сборку в России.

По словам главы AliExpress в России Лю Вея, компания уже в течение длительного времени фиксирует повышенный интерес покупателей к новым категориям, причем "значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов". В будущем AliExpress намерена расширять число автомобильных брендов и привлекать покупателей за счет акций и спецпредложений.

По данным агентства "Автостат", на долю китайских брендов пришлось всего 2% продаж новых автомобилей в России за 2018 год. По числу проданных машин среди моделей китайских марок первые два места отошли моделям Lifan, третья строчка досталась Chery Tiggo 3 — их было продано чуть более 3 тысяч штук.