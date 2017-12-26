В России составили рейтинг "умных" городов. Топ "умных" российских мегаполисов выстраивается из оценок Национального исследовательского института технологии связи. Среди индикаторов по которым оценивались города – количество банкоматов, точек Wi-Fi и автомобилей каршеринга.

Национальный исследовательский институт технологии связи сравнил 15 российских городов-миллионников и Сочи. В итоги такие города как Волгоград и Самара были оценены как начинающие, в самом начале пути к "умному" городу.

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань оказались в рейтинге выше из-за своих особенностей. Например, по количеству автомобилей каршеринга вперед всех вырвалась конечно же Москва, а вот плотность компаний, работающих в сфере информационных и коммуникационных технологий оказалась выше всего в Уфе. Подробности – в программе Вести.net.