Новые "айфоны" (а также "нокии", "самсунги", "сяоми" и "хуавеи"), качество работы сотовых операторов, запрет обхода блокировок и масштабные эпидемии компьютерных вирусов — Вести.Hi-tech предлагают посмотреть на главные события уходящего года в индустрии электронных гаджетов и высоких технологий сквозь призму читательского интереса. Вот какие статьи в 2017-м набрали на нашем сайте больше всего просмотров*.

Apple представила iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X

12 сентября компания Apple провела презентацию одного из самых ожидаемых смартфонов года — iPhone X. "Юбилейный" смартфон, выходящий спустя 10 лет с момента релиза модели 1-го поколения, обладает 5,8-дюймовым экраном Super Retina, занимающим практически всю лицевую поверхность (за исключением полоски с датчиками в верхней части), стеклянным корпусом, более производительным процессором A11 Bionic, поддержкой технологии сканирования лица Face ID и беспроводной зарядки. В России новинка вышла 3 ноября по цене 79 990 за модель с 64 ГБ памяти.

Были показны и два "обычных" продолжателя линейки. iPhone 8 и iPhone 8 Plus — это эволюционное обновление прошлогодних iPhone 7 и 7 Plus. Они оснащены более совершенным дисплеем, новым процессором, графическим ускорителем собственной разработки Apple, а также используют технологии машинного обучения для создания профессионально выглядящих портретных фотографий. Кроме того, их можно заряжать без проводов любым устройством, поддерживающим открытый стандарт беспроводной зарядки Qi.

Названы сотовые операторы с худшей и лучшей связью в Москве

В сентябре Роскомнадзор представил доклад с оценкой качества услуг, предоставляемых операторами в Москве. Однозначного лидера по качеству связи исследование (оно проводилось с апреля по июль) не выявило, однако больше всего нареканий разного рода возникло к работе сети "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн).

У "Билайна", по данным исследования, с голосовой связью в Москве хуже всего: целых 15% попыток дозвониться оказываются неудачными. У других операторов этот показатель лучше: 1,2% у Tele2, 0,8% у МТС и 0,7% у "Мегафона". Кроме того, в сети "Билайн" оказалось больше всего соединений с низкой разборчивостью речи — 4,3%, самый низкий показатель в исследовании у Tele2 — 0,1%.

Зато "Билайн" лидирует по качеств доставки СМС — успешно отправляются и доходят до адресата 100% сообщений, в то время как у МТС 2,4% СМС теряются. Что касается скорости интернета, в среднем она выше всего у "Мегафона" (13,1 Мбит/с). Представители "Вымпелкома" заявили, что с результатами доклада не согласны.

Процессор AMD Ryzen: чем опасен самый достойный конкурент Intel

В начале года Вести.Hi-tech разбирались в том, что представляют собой процессоры Ryzen на микроархитектуре Zen — главной с 2011 года разработке AMD, призванной пошатнуть позиции её заклятого конкурента, Intel. К особенностям Zen относятся 14-нанометровая технология производства, два вычислительных потока на ядро, 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня и самообучаемые блоки инструкций. Новые микросхемы под торговой маркой Ryzen предназначены для материнских плат с сокетом AM4.

"Дзен-чипы" выходили на протяжении целого года. В марте увидели свет топовые модели Ryzen 7 с восемью ядрами, а в апреле ассортимент расширился за счет более доступных, 6- и 4-ядерных Ryzen 5. В отличие от предложений Intel в данном ценовом диапазоне, у "камней" AMD не заблокирован множитель, что дает большую гибкость любителям разгона. В июле семейство пополнилось Ryzen 3 — четырехъядерным процессором для киберспорта и VR за 109 долларов.

Xiaomi представила клон iPhone 7 Plus на "чистом" Android

Осенью китайцы из Xiaomi показали смартфон Mi A1, практически подчистую копирующий iPhone 7 Plus. Новинка повторяет не только дизайн "фруктового" аппарата Apple, размер и разрешение экрана (5,5 дюймов по диагонали, FullHD), но и его сдвоенную тыловую камеру: один объектив традиционный широкоугольный, второй — теле-, позволяющий двукратно приблизить изображение без потери качества.

Сенсоры за обоими объективами 12-мегапиксельные, не забыли и про "портретный" режим, размывающий задний фон в стиле профессиональных "зеркалок". Работает аппарат (первый в истории Xiaomi) на "чистой", не модифицированной версии Android.

С точки зрения прочего "железа" новинка Xiaomi — это типичный современный смартфон-середнячок. В него установлен вполне мощный процессор Qualcomm Snapdragon 625, а оперативной/встроенной памяти у смартфона вообще как у флагманов — 4 и 64 ГБ. Емкость аккумулятора не рекордная, но с таким процессором вполне адекватная — 3080 мА*ч. В России модель с 64 ГБ памяти продается за 18 990 рублей.

Обзор смартфона Samsung Galaxy A3 (2017): красивый, компактный, водозащищенный

В феврале Вести.Hi-tech протестировали смартфон Galaxy A3 (2017) A320F из среднебюджетной линейки Samsung. Аппарат интересен как минимум по трем причинам: дизайн почти как у прошлогоднего флагмана Galaxy S7 (в чем-то он даже красивее: металлическая рамка черная, а фотомодуль не выступает над задней панелью) при вдвое меньшей цене, компактный как у iPhone 7 обтекаемый корпус. Еще одно его достоинство: полноценная водозащита. Он может проводить до получаса на глубине до полутора метров без ущерба для работоспособности.

У Galaxy A9 мы нашли три главных недостатка: цена выше, чем у конкурентов с похожими характеристиками, камера заметно уступает флагманским смартфонам, а в "двухсимочную" версию нельзя одновременно установить 2 SIM-карты и microSD. Невысокая четкость изображения, к сожалению, проявлялась в большинстве сценариев съемки, иногда даже при ярком солнечном свете мелкие объекты выходят размытыми.

Обзор смартфона Huawei Honor 6C: "неуцененный" середнячок

В мае к нам на тест попался Honor 6C — смартфон Huawei с емкой батареей, дактилоскопическим сканером и экраном с защитным стеклом 2.5D. У аппарата отсутствует двойная камера (она в наличии у Honor 6X), но его внешний вид явно тяготеет к более дорогим устройствам. Этому в какой-то степени способствуют и окрасы корпуса — серый, серебристый или золотистый.

В традиционных "минусах" остались невысокая производительность и обязательный выбор между установкой второй SIM-карты и расширением памяти. Однако, в сравнении с предшественником Honor 5C, по некоторым позициям новинка почему-то отыграла назад. Так, Honor 6C проигрывает в разрешении (HD против FullHD) на чуть меньшем по размеру экране (5 дюймов против 5,2 дюйма), у него более слабый процессор (Qualcomm Snapdragon 435 против HiSilicon Kirin 650) и отсутствует интерфейс NFC.

Обзор обзоров Samsung Galaxy S8: красота и несколько "но"

В апреле, когда вот-вот должны были поступить в продажу новые флагманы Samsung, Вести.Hi-tech изучили первые обзоры Galaxy S8 и Galaxy S8+ в зарубежных СМИ. Журналисты были поголовно в восторге от больших экранов устройств. Дисплей QuadHD SuperAMOLED называли "невероятно насыщенным и четким", ярким, причем панель, несмотря на узкие рамки, ни разу не регистрировала ошибочных нажатий при касании краев ладонью.

А вот расположение сканера отпечатков, находящегося возле камеры, не порадовало. Так постоянно пачкается объектив, к тому же, сенсор расположен слишком высоко, и пользователям с пальцами обычной длины трудно до него дотянуться. Насчет сканера радужки мнения журналистов разошлись: кто-то посчитал, что датчик работает на Galaxy S8 лучше, чем на Note7, и дает сбои только при слабом освещении, другие с ними не согласились.

Вывод был таков: Galaxy S8 и S8+ — не идеальные смартфоны, "но недостатки, как бы заметны они ни были, с лихвой компенсируются достижениями вроде большого и 'возвышающегося' экрана и камеры, на качество которой можно положиться".

Вирус-вымогатель парализовал десятки тысяч компьютеров по всему миру

Весной в Сети набрала обороты масштабная вирусная эпидемия. В результате атаки вирусом-вымогателем WCry оказались заражены десятки тысяч Windows-компьютеров по всему миру. Троянец блокировал доступ к файлам до тех пор, пока жертва не заплатит выкуп. Проникнув в систему, вредоносная программа шифровала файлы пользователя (документы Office, архивы zip и rar, изображения Photoshop и так далее) и меняла расширение на .WNCRY, что делало их нечитаемыми.

Снять блокировку можно было при помощи расшифровщика — его создатели WCry требовали купить за определенную сумму в биткоинах. Лидерами по числу заражений стали Россия, Украина, Великобритания, США, Испания, Италия и Вьетнам. В РФ троянец парализовал серверы МВД, Следственного комитета и "МегаФона", в Европе — успел поразить одну из крупнейших телекоммуникационных компаний Telefonica, испанского производителя электроэнергии Iberdrola, поставщика газа Gas Natural, службу экспресс-доставки FedEx, а также компьютеры системы здравоохранения Великобритании.

Обходить блокировки через VPN-сервисы и анонимайзеры запретят 1 ноября

1 ноября вступили в силу поправки к федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые запрещают владельцам VPN-сервисов, анонимайзеров и поисковых систем открывать доступ к ресурсам, заблокированным в России. Получив уведомление от Роскомнадзора, провайдеры таких сервисов будут обязаны в 30-дневный срок подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных сайтов.

Операторы VPN-сервиса, выполнившие условие, должны будут ограничивать доступ к ресурсам, внесенным в ФГИС, за 3 рабочих дня. В случае несоблюдения этого требования анонимайзер сам будет заблокирован на территории РФ. Закон затрагивает и поисковиков, которым придется прекратить выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России за распространение незаконной информации.

Nokia 6: первый смартфон воскрешенного финского бренда

В самом начале января была показана Nokia 6 — первая модель под легенардным брендом Nokia, вернувшимся на рынок смартфонов. Выпускает его китайская фирма HMD Global, которой принадлежат эксклюзивные права на финскую марку. Аппарат не ставит рекордов производительности, но имеет цельнометаллический корпус, дизайн в духе Samsung Galaxy Note 7 и операционную систему Android 7.0 Nougat.

Nokia 6 оснащен 5,5-дюймовым экраном Full HD, плавно "стекающее" по краям защитное стекло Corning Gorilla Glass 3, 4 ГБ "оперативки", далеко не самый производительный чип Qualcomm Snapdragon 430 и 64 ГБ встроенной памяти. По состоянию на декабрь, аппарат с 32 ГБ памяти можно приобрести за 13 тысяч рублей.

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