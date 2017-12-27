Ряд анонсированных в 2017 году смартфонов отличается большими дисплеями с необычным широкоэкранным соотношением сторон. Между этим трендом и кинематографическими стандартами существует прямая связь, к тому же, использование такого форм-фактора дисплея положительно сказывается на эргономике девайсов. Попробуем оценить перспективы "высоких" экранов — пройдет ли эта мода, или скоро все смартфоны станут такими?

Начиная с эры немого кино, фильмы снимали на пленку шириной 35 мм. Пропорции кадра подобрали исходя из распространенного в фотографии "портретного" соотношения сторон (4:3), учитывая, при этом, шаг перфорации и диаметр четырех отверстий с каждой стороны. Для получения широкоэкранного изображения на 35-мм пленке стали уменьшать высоту кадра с помощью затеняющей маски (называемой каше́, от французского сacher — заслонять) или использовать анаморфированную оптику (с цилиндрическими, а не сферическими, линзами). В последнем случае изображение при съемке получается растянутым по вертикали, так что для его нормальной проекции требуется обратное преобразование.

Современные стандарты цифрового кинематографа, использующие соотношение сторон кадра 1,85:1 и 2,39:1, ведут свою родословную от анаморфированных и кашетированных форматов. При этом, самый известный анаморфированный формат (2,35:1), называемый CinemaScope, или Panavision (отличаются только киносъемочной оптикой), обязан своим появлением кинокомпании 20th Century Fox. А вот продукция киностудий Universal и Columbia Pictures, рассчитанная на менее широкий экран, ассоциируется с кашетированным форматом Matted 1.85:1.

На заре телевидения не стали выдумывать велосипед, а поначалу просто сохранили соотношение сторон 4:3, при этом, разумеется, не остались в стороне и от последующего широкоэкранного бума. Так, для HD-качества картинки остановились на пропорции сторон 16:9. Стоит отметить, что наиболее близким к ней оказался кашетированный формат (заметим, что 1,85:1 = 16,65:9).

В 1998 году известный кинооператор Витторио Стораро предложил формат Univisium, который стал очередной попыткой унифицировать стандарты кинематографии и телевизионного вещания. В нем используется вся ширина пленки, что, в частности, позволяет получать кадр с пропорцией сторон 2:1 (24х12 мм). Именно от Univisium берет свое начало модный тренд 2017 года для смартфонов, у которых соотношение сторон экрана составляет 18:9 (или 2:1).

Впервые этот тренд воплотился в модель LG G6 (наш обзор здесь), где высота дисплея в два раза больше его ширины. Диагональ размером 5,7 дюйма при такой пропорции не превращает устройство в неуклюжий фаблет. Оно сохраняет привычную "ухватистую" ширину и возможность набирать текст одной рукой, как у 5,2-дюймовых моделей. Поскольку в Univisium снято немногим больше двух десятков фильмов, включая, например, такие, как Jurassic World и Star Trek: Discovery, да несколько популярных сериалов и ТВ-шоу (например, House of Cards и Stranger Things от Netflix, а также Transparent от Amazon), то в LG G6 предусмотрели еще два режима, обеспечивающих совместимость с обычным широкоэкранным (16:9) и "киношным" кашетированным (16,7:9) форматами. Здесь заметим, что 16,7:9 – это 1,855.

В противном случае, при воспроизведении, например, картинки с пропорцией сторон 16:9 по бокам "высокого" экрана (18:9) появляются черные полосы.

Вообще говоря, большинство мобильных приложений и веб-сайтов оптимизированы под портретный режим работы смартфона, а значит "высокий" экран теоретически может рассчитывать на большее количество вертикально отображаемого контента. Кроме того, при соотношении сторон 2:1 дисплей уже "по чесноку" делится между двумя одновременно работающими приложениями.

Но главное, что формат 18:9 (2:1) или 18,5:9 (2,05:1), как, например, у Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+ (наш обзор здесь), улучшает эргономику смартфона с большим экраном. При этом, фаблет с такой же по размеру диагональю уже не выглядит, да и не ощущается в руке, как громоздкая "лопата". Дело в том, что ширина дисплея уменьшается с одновременным увеличением его высоты, правда, без некоторых потерь в полезной площади уже не обойтись.

Вот что, к примеру, получается для 5,8-дюймового экрана Samsung Galaxy S8 с соотношением сторон 18,5:9 и его гипотетического варианта в формате 16:9. Если же зафиксировать ширину дисплея, то его площадь, за счет увеличения высоты, вырастет примерно на 15% (так как диагональ вырастет).

Заметим, что "необычная" пропорция в смартфонах Samsung не обошла стороной "безграничный" экран технологического флагмана Galaxy Note 8 (наш обзор здесь), а у более доступных моделей – 6-дюймовый дисплей Galaxy A8+ (2018) и 5,6-дюймовый Galaxy A8 (2018) с разрешением 2220х1080 точек (наш обзор здесь).

Возвращаясь к продукции LG, стоит упомянуть о 6-дюймовом OLED-экране (2880х1440 точек) с соотношением сторон 18:9, который получил аппарат LG V30 с топовой начинкой. Этот девайс даже назвали "лучшим смартфоном, который когда-либо делала LG". Его дисплей со скругленными углами занимает практически всю площадь лицевой панели, а рамки вокруг него уже, чем у Galaxy Note 8.

Три бюджетных смартфона LG Q6, Q6+ и Q6α, отличаясь друг от друга объемами встроенной и оперативной памяти, стали первыми на рынке "середнячками", оснащенными "высокими" дисплеями FullVision с пропорцией сторон 18:9 (2160x1080 точек). Несмотря на 5,5-дюймовую диагональ экрана, ширина корпуса составляет всего 69,3 мм, то есть на 2,6 мм меньше, чем у и так вполне удобного LG G6. Говоря о смартфонах LG с дисплеями формата 18:9, надо упомянуть Google Pixel 2 XL, 6-дюймовая OLED-матрица которого получила разрешение 2880х1440 точек.

Не прошел мимо нового тренда и один из лидеров рынка смартфонов — компания Huawei. Так, ее топовый аппарат Mate 10 Pro (наш обзор здесь), помимо процессора с модулем нейронных вычислений, оснастили также ярким 6-дюймовым HDR-экраном с OLED-матрицей (разрешение 2160х1080 точек, пропорция сторон 18:9). Вслед за флагманом "высокий" (18:9) экран с 5,9-дюймовой IPS-матрицей (2160х1080 точек) получил доступный смартфон Huawei Nova 2i (наш обзор здесь). Он, кстати, выделяется еще и тем, что обе камеры (и тыловая, и фронтальная) у него сдвоенные. В молодежной линейке Honor также появился аппарат с "вытянутым" 5,93-дюймовым экраном (2160x1080 точек) при соотношении сторон 18:9. Им стал Honor 7X.

В свою очередь, обновленная версия флагманского смартфона HTC U11 Plus обзавелась более просторной, 6-дюймовой матрицей с "вытянутым" соотношением сторон (18:9) и разрешением Quad HD+ (2880x1440 точек), а также, более узкими рамками вокруг экрана.

"Улучшенное и дополненное" второе издание Xiaomi Mi Mix 2 (наш обзор здесь) оказалось довольно компактным. Дело в том, что пропорция сторон дисплея (18:9) позволила вписать лицевую панель в прямоугольник размерами 151,8х75,5 мм, площадь которого (при 5,99-дюймовой диагонали экрана) оказывается меньше, чем, например, у среднестатистического 5,5-дюймового (с соотношением сторон экрана 16:9) смартфона.

Кстати, "убийце флагманов" OnePlus 5T тоже вытянули экран. На его 6-дюймовой матрице Optic AMOLED теперь достигается разрешение 2160х1080 точек (18:9). Еще один бренд-лидер китайского рынка — Oppo — представил в России этой осенью три смартфона, исполненных в одном дизайне: Oppo F5, F5 6GB и F5 Youth. Все они получили 6-дюймовые экраны в модной ныне пропорции 18:9 (разрешение 2160х1080 точек) с довольно узкими рамками. Под другой торговой маркой, также принадлежащей корпорации BBK Electronics (помимо Oppo и OnePlus), предлагается дуэт "селфифонов" с "высокими" экранами и разрешением 1440х720 точек – 5,7-дюймовый Vivo V7 и 5,99 дюймовый Vivo V7+.

В свою очередь, компания Asus порадовала недорогой моделью ZenFone Max Plus (M1) с двумя тыловыми камерами и емким аккумулятором, при этом, ее 5,7-дюймовый экран с разрешением 2160х1080 точек (18:9) занимает примерно 80% площади передней панели компактного корпуса.

Эпидемия "высоких" экранов затронула и "параллельный мир" i-девайсов. Так, у 5,8-дюймового Apple iPhone X (наш обзор здесь) абсолютно новым оказался не только HDR-дисплей с OLED-матрицей (Super Retina), но и пропорция его сторон 19,5:9 (2436х1125 точек).

Прогнозы

Выпуск смартфонов, оснащенных "высокими" экранами, в 2018 году, несомненно, продолжится. Более того, эксперты IHS Markit, например, ожидают существенный рост продаж (по крайней мере, до 2021 года) именно подобных устройств. Возможно, что на смену дисплеям (16:9) с диагоналями 5 и 5,2 дюйма придут практически такие же по ширине "высокие" экраны (18:9), но с диагоналями 5,4 и 5,7 дюйма, соответственно. Стоит отметить, что модный тренд на новое соотношение сторон уже подхватили бюджетные модели смартфонов. В свою очередь, производители микросхем позаботились о том, чтобы поддержка "высоких" дисплеев была интегрирована прямо в чипсеты. В качестве примера можно привести Qualcomm Snapdragon 450 и Snapdragon 636, а также MediaTek МТ6739. Массовое производство панелей соответствующего формата развернули не только LG Display, Samsung Display и Japan Display Inc. (JDI), но также ряд тайваньских и китайских производителей ЖК-дисплеев, включая AU Optronics, BOE, EBBG, Tianma Microelectronics и т.д.

В будущем году не исключены новые эксперименты с соотношением сторон экранов в моделях от ведущих игроков рынка. Напомним, что еще один кинематографический формат (21:9 = 2,33:1), который близок к анаморфированному (2,35:1), прочили в 2017 году для так и несостоявшегося смартфона Sony Xperia X Ultra. Кстати, пионером среди мобильных телефонов с экраном в такой пропорции (21:9) стал, выпущенный еще в 2009 году, аппарат LG BL40 Chocolate.