Google, судя по всему, готовит революцию для сферы носимых устройств. Об этом свидетельствует набор концептуальных чертежей, появившихся в СМИ. В них продемонстрированы наработки с использованием распознавания жестов с помощью микрорадара, который работает по принципу, внешне похожему на камеру TrueDepth в iPhone X.

Судя по наброскам, Google рассматривает возможность создания двух носимых на запястье устройств. Одно из них работает с областью над запястьем, другое — под запястьем. В основе управления такой системой — пользовательские жесты. Например, вы можете поднять один палец, чтобы лампочка загорелась желтым цветом и два пальца — чтобы она загорелась синим.