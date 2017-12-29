Музыкальный формат-долгожитель mp3, "Instagram для видео" Vine, бесконтактный контроллер Kinect, графический редактор Paint, "яйца" на аватарках Twittter, плеер Apple iPod Nano, мессенджер Google Chat — вот лишь малая часть списка онлайн-сервисов, гаджетов и приложений, с которыми нам пришлось расстаться в этом году. Какие еще IT-проекты не дожили до 2018-го, вспомнили Вести.Hi-tech.

AIM

15 декабря канула в небытие AOL Instant Messenger (AIM) — одна из старейших программ для обмена сообщениями. Проект, популяризовавший интернет-переписку, был запущен еще в мае 1997 года компанией AOL (тогда называвшаяся America OnLine, ныне — Oath, "дочка" Verizon).

Легендарный мессенджер был очень востребован в конце 90-х. Сервис AOL выдержал конкуренцию со стороны ICQ, Yahoo! Messenger (прекратил работу в прошлом году) и MSN Messenger (закрыт в 2014-м), но к концу 2000-х, в период взлета социальных сетей и почты Gmail, его популярность практически сошла на нет. По сути, AOL прекратила разработку мессенджера еще пять лет назад, но продолжала его поддерживать.

iPod nano и Shuffle

Летом ушли в прошлое медиаплееры iPod nano и iPod Shuffle, не обновлявшиеся на протяжении многих лет. Упоминания об этих продуктах, вышедших в 2005 году, были убраны как из сайта Apple, так и онлайн-магазина.

Считается, что именно iPod — один из первых продуктов Apple, востребованных у широкой аудитории, — проложил дорогу к "айфону". Скорее всего, компания захотела избавиться от других моделей устройства, так как большинство пользователей в настоящее время слушает музыку со смартфона. Кроме того, iPod nano и iPod Shuffle не работали на iOS, не обладали Bluetooth-модулем (а значит, были несовместимы с беспроводными наушниками AirPods) и не поддерживали музыкальный сервис Apple Music.

Vine

В начале года прекратил существование видеосервис Vine, предназначенный для обмена зацикленными, 6-секундными роликами. Приложение было удалено из магазинов, однако веб-версия Vine пока продолжает работу: пользователи смогут просматривать и скачивать уже загруженные вайны, но не добавлять новые.

Twitter купила Vine в конце 2012 года, еще до официального запуска приложения. Платформа увидела свет в январе 2013-го, став популярным форматом для публикации зацикленных (как правило, вирусных и юмористических) роликов длительностью до шести секунд. Сеть микроблогов развивала Vine очень медленно, а с появлением поддержки Instagram видео в 2013-м внедрение новых функций практически прекратилось.

Paint

Летом была прекращена разработка графического редактора Paint, который был неотъемлемой частью операционной системы Windows начиная с 1985 года. По классификации Microsoft она значится как "устаревшая", а значит, больше не будет получать крупных обновлений.

Paint включался в состав всех версий Windows начиная с 1.0, вышедшей в ноябре 1985 года. С момента релиза приложение позволяло редактировать только 1-битную монохромную графику, а возможность сохранять изображения в JPEG появилась только в Windows 98. В обновление Windows 10 Creators Update, вышедшее в апреле этого года, Microsoft включила Paint 3D — сопутствующее Paint приложение, позволяющее создавать, поворачивать и раскрашивать трехмерные объекты, а также свободно рисовать от руки.

Microsoft Groove Music

Кроме Paint, Microsoft в этом году "убила" музыкальный стриминговый сервис Groove Music — собственному проекту фирма предпочла сотрудничество со Spotify. У пользователей пропадет возможность стримить, покупать и скачивать треки в Groove пропадет после 31 декабря.

Microsoft переименовала Xbox Music ("Музыка Xbox") в Groove Music два года назад. Отделив потоковый сервис от "приставочного" бренда, компания попыталась сделать из него самостоятельный и понятный широкому кругу пользователей продукт. Тем не менее, особой популярности Groove не снискал и повторил судьбу Zune Music — другого малоизвестного стримингового сервиса Microsoft, свернутого в 2015 году.

140-символьный лимит на твит

Осенью Twitter впервые с момента создания в 2006 году увеличила лимит на количество символов в каждой записи. 140-символьное ограничение было увеличено вдвое — до 280 знаков. Компания уже давно смягчает политику: в сентябре прошлого года сервис прекратил учитывать в лимите любые медиаприложения, в том числе фото, видео, анимированные GIF-файлы, опросы и цитаты твитов. А весной Twitter перестал учитывать имена пользователей, начинающиеся со знака @, при подсчете длины твита.

"Яйцо" Twitter

Весной Twitter впервые с 2010 года поменяла изображение профиля, выставляемое по умолчанию для каждого нового аккаунта. Место "пустого" аватара в виде разноцветных яиц занял человеческий силуэт.

В компании объясняли перемены тем, что люди не спешили менять картинку, поскольку им нравились "милые и забавные" яйца, тогда как изображение серого человека больше мотиривирует их к тому, чтобы использовать собственную фотографию.

Google Chat

В этом году компания Google окончательно "умертвила" GChat (Google Chat) — один из своих многочисленных мессенджеров наряду с Allo, Google+, Hangouts и Duo. Его место занял кросплатформенный Hangouts, поддерживающий, помимо обмена текстами и изображениями, голосовое общение и видеозвонки.

mp3

В мае создатели mp3 — способа кодирования аудиоинформации, получившего популярность в конце 90-х — провозгласили его "мертвым". Кодек, разработка которого завершилась в 2003 году, давно себя изжил. Этот формат, позволявший загрузить аудиоданные с невысокими потерями, был очень эффективен в 2000-х. При этом, что было важно в то время, занимаемый mp3-файлом объем на жестком диске был очень небольшим.

Тем не менее, преимущества старого формата сошли на нет. В середине 2000-х, когда появились iPod и iTunes, mp3 оставался одним из самых популярных форматов цифрового кодирования музыки, но появлялись и более эффективные кодеки, такие как wma или ogg vorbis. В конце концов, после того как большинство радиостанций и телеканалов уже перешли на современные кодеки, создатели mp3 признали, что конкурирующие форматы лучше справляются со сжатием файлов.

Remix OS

В этом году канула в лету Remix OS — основанная на Android операционная система, предназначавшаяся для устаревших и слабых компьютеров семейства х86, а также некоторых "маков". Выглядела она как самая обычная ОС с иконками на рабочем столе, кнопкой "Пуск", панелью меню и другими знакомыми элементами интерфейса, и была очень нетребовательна к "железу".

Проект оказался невостребованным: схожие сервисы, которые позволяют перенести мобильные приложения на большой экран, предлагают крупные игроки IT-рынка. У Microsoft, например, есть функция Continuum, превращающая смартфон в любое другое устройство при помощи док-станции и периферии, а c лета прошлого года на хромбуках появилась возможность запускать Android-приложения штатными средствами.

Kinect

В октябре Microsoft распрощалась с Kinect — бесконтактным игровым контроллером для Xbox, позволявшего управлять консолью при помощи жестов. Со времени релиза в ноябре 2010 года было продано около 35 миллионов Kinect по всему миру, а в 2011-м прибор даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстропродаваемое потребительское устройство для развлечений в истории.

Технологии, воплощенные в Kinect, впоследствии послужили основной других гаджетов Microsoft. Например, многие из первоначальных разработок контроллера задействуют очки дополненной реальности HoloLens, а камеры биометрической идентификации Windows Hello распознают лица пользователей.

Кроме того, Kinect послужил прародителем системы распознавания лиц в iPhone X, который начнут продавать 3 ноября. По сути, в новый "айфон" установлен уменьшенный до размеров смартфона Kinect датчик, только в аппарате Apple применяется не один, а два инфракрасных сенсора.