Корейские автомобили обзаведутся виртуальными помощниками. "Умный" ассистент появится уже в начале следующего года на одной из моделей в качестве тестового образца. А уже через год, то есть в 2019 корейцы планируют оснащать им все новые модели автомобилей.

Персональный ассистент – это все же помощник, а не полноценный искусственный интеллект и сможет предугадывать потребности водителя, контролировать состояние автомобиля и связываться с "умным" домом, то есть можно будет прямо из машины попросить включить свет в комнате, или например стиральную машину или микроволновку, и пока вы едете приготовится ужин. Подробности – в программе Вести.net.