Мессенджер WeChat, самый популярный сервис такого рода в Китае, заменит гражданам страны удостоверение личности. Чтобы воспользоваться технологией, пользователям придется посетить полицейский участок и зарегистрировать свои данные в системе. Пока пилотная программа запущена только в одной провинции, Гуандун. Это местная Кремниевая долина, она граничит с Гонконгом и Макао, и именно там находятся почти все сборочные предприятия электронной промышленности.

С января 2018 года программа начнет действовать по всей территории Китая. По задумке властей, WeChat должен стать виртуальным удостоверением личности, которое заменит традиционные документы. Виртуальные ID-карты сервиса позволят их владельцам пользоваться государственными услугами и службами доставки, регистрироваться в отелях, покупать билеты и совершать другие действия и покупки, при которых необходимо подтверждать личность.