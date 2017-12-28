Российский бизнес в 2017 году "поумнел" вдвое – количество телематических SIM-карт, которые используются на предприятиях для подключения датчиков и машин к интернету, по итогам 2017 года превысит 14,5 млн штук. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Такой прогноз опубликовало агентство AC&M в исследовании "Обзор рынка IoT в России". Ожидается, что уже к 2019 году число SIM-карт, подключенных к интернету вещей, увеличится до 23,5 млн штук.

Драйвер развития интернета вещей (IoT, internet of things, "интернет вещей") в России – частные и государственные организации. Чаще всего к интернету подключают современные банкоматы, счетчики ЖКХ, оборудование на производстве, автотранспорт и другую технику и приборы. Технологии наиболее массово применяют для мониторинга транспорта – на этот сегмент приходится 44% подключений, в ЖКХ и энергетике – 10%, в финансовой отрасли и ретейле – 9%, а также в промышленности – 7%.

Большинство умных решений в России работает на сетях сотовой связи МТС – именно этот оператор лидирует по количеству SIM-карт для IoT на протяжении последних лет. Сегодня 42% подключенных к интернету устройств на производстве работает на сети МТС. Всего на "большую тройку" операторов, в которую входят "МегаФон" и "ВымпелКом", приходится 96% всех телематических SIM-карт, на другие компании – лишь 4%. Доступ к сети – лишь часть экосистемы IoT – чтобы дом или предприятие стали действительно "умными", нужно покупать специальные программы и платформы, которые позволят объединить разрозненные датчики в единую систему.

Протестировать пилотируемые и уже доступные для покупки IoT-решения можно в лаборатории интернета вещей – она появилась в декабре в Москве. В ней можно испытать различные датчики и оборудование, применяемыми в быту, а также в промышленных системах, в том числе, безопасности, ритейла, ЖКХ, умном городе. В лаборатории можно увидеть как работает новая технология – NB-IoT. Она позволяет подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств без замены батарейки на датчиках в течение нескольких лет. Ожидается, что этот стандарт будет принят в России ожидается в 2018 году. Наряду с датчиками посетители лаборатории могут испытать новейшую IoT-платформу. Она может объединять все элементы IT-инфраструктуры любого предприятия в единую систему и позволяет дистанционно его контролировать, в том числе, мобильного устройства – ее в декабре запустила МТС.