Компания Apple опубликовала открытое письмо к пользователям, в котором извинилась за "непонимание" вокруг ситуации с искусственным замедлением старых iPhone. На прошлой неделе компания признала, что модифицировала операционную систем таким образом, чтобы процессоры iPhone с изношенными батареями во избежание внезапных выключений и повреждения аккумулятора, работали вполсилы. Чтобы исправить ситуацию (возмущенные пользователи по всему миру уже забрасывают компанию исками), компания заметно (в два с лишним раза) удешевит замену аккумулятора в iPhone 6 и более новых моделях смартфонов.

"Мы знаем: некоторые из вас считают, что Apple вас подвела. Мы приносим извинения", — сказано в письме, размещенном на официальном сайте компании. Компания объясняет, что батарея смартфона является расходным материалом, так как, в отличие от других компонентов, подвержена износу, химическому старению. Изношенные аккумуляторы работают не так, как новые, и в моменты пиковой нагрузки, когда процессор за короткий срок требует много энергии, могут не обеспечивать нужный ток. Это, в свою очередь, в некоторых ситуациях может приводить к неожиданному выключению устройства.

"Мы считаем, что внезапные отключения и перезагрузки устройства неприемлемы. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо из наших пользователей пропустил звонок, не смог сделать фотографию или был ограничен в какой-либо другой части пользования своим iPhone, если мы в силах избежать этого", — говорится в письме.

Около года назад компания выпустила обновление ПО, которое улучшило работу аккумулятора в периоды пиковых нагрузок, и позволило исключить внезапную перезагрузку iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE. Однако пользователям об этом не рассказали, и не позволили в настройках выбрать предпочитаемый режим работы — на полной мощности или с защитой от внезапных выключений.

Не забыв упомянуть, что "продукты Apple известны своим долгим сроком службы, а также тем, что устройства Apple не устаревают так быстро, как у конкурентов", компания пообещала "нивелировать беспокойство наших покупателей, отметить их преданность и вернуть доверие тех, кто мог усомниться в намерениях компании" следующим образом.

Во-первых, Apple снижает стоимость негарантийной замены аккумуляторов на 50 долларов (с $79 до $29) для всех владельцев iPhone 6 и более поздних версий, чьи аккумуляторы нуждаются в замене – эта возможность появится в конце января и будет доступна по всему миру до конца декабря 2018 года. Информацию по новым расценкам для России можно будет уточнить в конце января в авторизованных сервисных центрах.

Во-вторых, Apple внесет в iOS изменения, которые позволят пользователям больше узнать о состоянии аккумулятора своего устройства и том, влияет ли оно на быстродействие смартфона. Обновление обещают выпустить в начале следующего года.