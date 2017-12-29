VR-уроки химии от проекта с русскими корнями MEL Science появятся в американских и английских школах. MEL Science начинался с набора юного химика XXI века для проведения разнообразных опытов, но с добавлением интерактивных пособий в мобильном приложении и погружении в структуру изучаемого материала с помощью очков виртуальной реальности Google Cardboard.

У проекта российские корни. Его придумал и реализовал Василий Филиппов, бывший технический директор компании SPB Software, которую пять лет назад купил "Яндекс". И тогда, на самом старте было понятно, что проект яркий и очень нестандартный. Но главные сомнения вызывало принятие такого формата. Подробности – в программе Вести.net.