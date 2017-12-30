Физики и инженеры из Российского квантового центра объявили о запуске первой в России квантовой линии связи в городской инфраструктуре. Связь установлена между центральным офисом Сбербанка на улице Вавилова в Москве и филиалом на Большой Андроньевской улице — расстояние примерно 25 километров.

Квантовое шифрование исключает незаметный перехват данных злоумышленником, и это поднимает защиту данных банка на новый уровень. По словам представителей Центра, Сбербанк стал первой организацией, получивше установку, однако все готово для запуска серийного производства гибридных квантовых устройств для безопасной связи. Он запланирован на 2018-й год.