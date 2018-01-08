Intel впервые представила продукты, неотъемлемой частью которых является разработка ее прямого конкурента, компании AMD. Процессоры новой линейки с интегрированными графическими ускорителями Radeon RX Vega M дебютируют в первом полугодии 2018-го в ультракомпактных десктопах Intel NUC (которые даже способны потянуть игры в VR), а также ноутбуках от HP и Dell.

Анонсированные Intel чипы G-серии состоят из вычислительных ядер Intel Core 8-го поколения, графического чипа AMD Radeon с высокоэффективной архитектурой Vega, а также памяти HBM2. Графическую подсистему разрабатывало то же подразделение AMD, в котором проектируют "на заказ" чипы для игровых консолей Playstation и Xbox. Все это интегрировано на единой подложке с помощью разработанной Intel новой технологии: шины Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB).

Она представляет собой размещенные в подложке отдельные кристаллы, которые обеспечивают максимальную скорость обмена данных, при этом не слишком дороги в производстве. С вычислительными ядрами графику в новом многочиповом модуле Intel связывает шина PCI-Express 3.0.

Напомним, о планах создать процессор, позволяющий полноценно играть в современные 3D- и VR-игры на ультрабуках, компании объявили в ноябре. Теперь стало известно, что в новую линейку войдут пять чипов Core i5 и Core i7 с базовыми тактовыми частотами от 3,8 до 4,2 ГГц, а объем HBM2-памяти, интегрированной с процессором и графикой на одной подложке, составит 4 ГБ.

В более доступных чипах применена графика Vega M GL, в дорогих — Vega M GH, располагающая 24 вычислительными модулями вместо 20, а также работающая на более высокой (1190 МГц против 1063 МГц) частоте.

По данным, предоставленным Intel, системы на новых чипах (очевидно, речь идет о топовом решении) показывают в тесте 3DMark на 7% большую производительность, чем компьютер на процессоре Core i7-7700HQ с графикой Nvidia GTX 1060 Max-Q с 6ГБ памяти. Таким образом, пользователи смогут поиграть во многие современные игры в разрешении FullHD с частотой кадров более 60 в секунду. Оверклокерам наиболее интересен будет топовый процессор линейки, Core i7-8809G — у него разблокированы множители процессора, графического чипа и памяти.

Первыми компьютерами с чипами Intel G-линейки станут анонсированные накануне ультракомпактные десктопы NUC "Hades Canyon", которые появятся в продаже в конце марта по цене 799 и 999 долларов в зависимости от использованного процессора. Десктопы в корпусе объемом 1,3 литра являются, по утверждению Intel, самыми компактными в мире игровыми компьютерами с поддержкой VR-игр. В ближайшие дни также ожидается анонс построенных на интегрированном решении Intel/AMD ультрабуков от Dell и HP.